Από την αρχή της πανδημίας οι μάσκες βρέθηκαν στο επίκεντρο προσπαθειών για χάραξη στρατηγικής αναχαίτισης του ιού και δεν είναι λίγες οι φορές που έγιναν αντικείμενο προβληματισμού, διαλόγου, αντιπαράθεσης, έως και αμφισβήτησης.

Η διεθνής επιστημονική κοινότητα έχει αλλάξει αρκετές φορές τον τρόπο θεώρησης της μάσκας. Αυτό εξηγείται, όμως, από το γεγονός ότι είχαμε είχαμε -και έχουμε- να κάνουμε με ένα νέο και άγνωστο ιό.

Τα χαρακτηριστικά και τη συμπεριφορά του εξακολουθεί η επιστημονική κοινότητα να τα μαθαίνει μέρα με τη μέρα. Ο SARS-CoV-2 εξελίσσεται διαρκώς, και μαζί του εξελίσσεται και η γνώση γι’ αυτόν.

Με τον κίνδυνο ταχύτερης μετάδοσης του κοροναϊού λόγω των μεταλλάξεων να ελλοχεύει, αρκετοί επιστήμονες ανά τον κόσμο τάσσονται πλέον υπέρ της χρήσης διπλής μάσκας, καθώς μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη προστασία. Μάλιστα, σχετική μελέτη πραγματοποίησε το Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), προτείνοντας την παραπάνω λύση.

Την τακτική αυτή ακολούθησαν το προηγούμενο διάστημα αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, ενώ το έδαφος προλειαίνουν οι ειδικοί και στην Ελλάδα με τις σχετικές εισηγήσεις της αρμόδιας Επιτροπής να γίνονται γνωστές την ερχόμενη εβδομάδα.

«Οι οδηγίες για τη χρήση της μάσκας προς το παρόν δεν έχουν αλλάξει στην χώρα μας, αλλά ομάδα της Επιτροπής μας έχει αναλάβει να μελετήσει και να εισηγηθεί σχετικά μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα» τόνισε κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης για την εξέλιξη της πανδημίας η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας, Βάνα Παπαευαγγέλου.

Ωστόσο, όπως έσπευσε να επισημάνει, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η μάσκα για να προστατεύει πρέπει να έχει το κατάλληλο μέγεθος, να είναι φτιαγμένη από ύφασμα καλής ποιότητας και με τρεις στρώσεις υφάσματος και βέβαια, να γίνεται σωστή χρήση, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

«Για παράδειγμα, πρέπει να φροντίζουμε να μην υπάρχει κενό στο πλάι και να γίνει κατανοητό ότι δεν προστατεύουν ικανοποιητικά οι υφασμάτινες μάσκες που κυκλοφορούν στο εμπόριο με μονή στρώση υφάσματος. Ενώ οι υφασμάτινες μάσκες δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρέπει να πλένονται συχνά και να σιδερώνονται. Βέβαια, δεν αρκεί να φοράμε μάσκα, αλλά πρέπει να κάνουμε σωστή χρήση μάσκας. Αυτό που βλέπουμε πάρα πολλές φορές, κόσμος να κυκλοφορεί με τη μύτη του απ’ έξω ή με τη μάσκα στο σαγόνι, προφανώς δεν προστατεύει ούτε τον εαυτό του, ούτε τους άλλους περισσότερο» υποστήριξε.

Σημειώνεται πως προ 10 ημερών, ερωτηθείς σχετικά, ο επίκουρος καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Γκίκας Μαγιορκίνης, τόνιζε πως οι μάσκες (χειρουργικές ή υφασμάτινες) που έχουν προτείνει οι ελληνικές αρχές έχουν πολύ συγκεκριμένα ποιοτικά κριτήρια που δεν επιτρέπουν να περνούν πολύ μικρά σωματίδια από τους πόρους τους.

Την ίδια στιγμή, μελέτη του Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) έδειξε ότι η χρήση διπλής μάσκας μπορεί να προσφέρει πολύ μεγαλύτερη προστασία από τον κοροναϊό.

Οι ερευνητές που συμμετείχαν στη μελέτη διαπίστωσαν ότι, φορώντας κάποιος φορά μία μάσκα (χειρουργική ή υφασμάτινη), μπλοκάρεται λίγο πάνω από το 40% των σταγονιδίων που προέρχονται από την αναπνοή ενός ατόμου που δεν φορά μάσκα. Εάν όμως το ίδιο πρόσωπο φορά μία υφασμάτινη μάσκα πάνω από μια χειρουργική, αποκλείεται περίπου το 80% των σταγονιδίων.

Σε περίπτωση που και οι δύο φορούν μάσκα, εμποδίζεται περισσότερο από το 95% των σταγονιδίων.

Η ίδια μελέτη κατέληξε, επίσης, στο συμπέρασμα πως μια «σφιχτή» εφαρμογή της μάσκας, δένοντας πιο σφιχτά- με κόμπους- στα αφτιά τα κορδόνια της μάσκας και προσαρμόζοντάς την ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα κενά, μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των μασκών.

Όταν και οι δύο συνομιλητές φορούν την καλά προσαρμοσμένη στο πρόσωπο μάσκα, περίπου 96% των σταγονιδίων μπλοκάρεται. Όταν μόνο ο ένας την φοράω σφιχτά, λίγο πάνω από το 60% των σταγονιδίων εμποδίζεται.

