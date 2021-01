tanea.gr > Ζωή & Τέχνες > Σήμερα μεγάλο διαδικτυακό αφιέρωμα στον Ντέιβιντ Μπόουι

«A Bowie Celebration: Just For One Day!»

Σήμερα μεγάλο διαδικτυακό αφιέρωμα στον Ντέιβιντ Μπόουι

Ένα πλήθος καλλιτεχνών, μεταξύ των οποίων οι: Μπόι Τζορτζ, Ρίκι Τζερβέις, Κόρι Τέιλορ των Slipknot και Ντέιβ Ναβάρο, έχουν προστεθεί στην ειδική εκδήλωσης ζωντανής ροής με φιλανθρωπικό σκοπό, που θα πραγματοποιηθεί για να τιμηθεί η ζωή και η καριέρα του Ντέιβιντ Μπόουι.

Δείτε επίσης