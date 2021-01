Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης λόγω όσων συνέβησαν στο Καπιτώλιο βρίσκονται οι ΗΠΑ, με την εισβολή των οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ να αποτελεί μαύρη σελίδα στην Ιστορία της χώρας.

Οι διαδηλωτές, που φέρεται να οργανώθηκαν μέσω ακροδεξιών ιστοσελίδων, έφτασαν στο Καπιτώλιο και κατάφεραν να εισέλθουν στο εσωτερικό, ξεπερνώντας όλα τα επίπεδα ασφαλείας.

Έσπασαν παράθυρα κατά την είσοδό τους, ενώ λεηλάτησαν γραφεία και έβγαζαν selfies για να αποτυπώσουν την ιστορική τους νίκης. Μετά το πέρασμά τους, καταγράφονται σημαντικές ζημιές.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, μία γυναίκα δέχθηκε πυρά από αστυνομικό και άφησε τελικώς την τελευταία της πνοή, ενώ λίγη ώρα αργότερα κατέληξαν ακόμη τρία άτομα.

Οι εικόνες που έρχονται από τις ΗΠΑ έχουν προκαλέσει πολλά ερωτηματικά και αντιδράσεις αναφορικά με την αναποτελεσματικότητα της αστυνομίας που, ακόμη κι αν κατέληξε αριθμητικά να υστερεί κατά πολύ σε σχέση με τους διαδηλωτές, βρέθηκε όμηρη της κατάστασης και σε καμία περίπτωση δεν προστάτευσε τον ναό της αμερικανικής δημοκρατίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, οι ομοσπονδιακές αρχές είχαν προγραμματίσει να αντιμετωπίσουν τους διαδηλωτές σχετικά μικρή παρουσία, ελπίζοντας να αποφύγουν την πρόκληση γενικευμένων ταραχών.

Αυτή η προσέγγιση φάνηκε να πηγαίνει «στον κάλαθο των αχρήστων» το μεσημέρι της Τετάρτης (τοπική ώρα) όταν χιλιάδες ταραχοποιοί υπέρ του Τραμπ συγκεντρώθηκαν γύρω από το Καπιτώλιο και κάποιοι παραβίασαν τα οδοφράγματα και εισέβαλαν στο κτίριο, με τη μικρή ομάδα αξιωματικών της Αστυνομίας που φρουρούσε το κτίριο να βρίσκεται προ εκπλήξεως.

Αξιωματούχοι δήλωσαν στην εφημερίδα ότι ανέμεναν σχετικά μικρές συγκρούσεις. «Η Αστυνομία του Καπιτωλίου δεν ήταν προετοιμασμένη για αυτό τον όγκο των διαδηλωτών» δήλωσε ο Ντέιβιντ Γκόμεζ, πρώην διευθυντής του FBI.

WHOA—The US Capitol siege today started at this exact moment — when the Capitol police were completely caught off guard when rioters stormed the fence and overran them. Where was the backup? Why wasn’t the National Guard pre-stationed there? So angry. 😡 pic.twitter.com/rQ2UT4BZTj

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) January 7, 2021