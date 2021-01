Ο προπονητής των Φιλαδέλφεια Σίξερς, Ντοκ Ρίβερς, πήρε θέση για όσα συνέβησαν στο Καπιτώλιο, στην Ουάσινγκτον, δείχνοντας το μεγάλο προβληματισμό του για τη χώρα.

Ο αμερικανός τεχνικός τόνισε πως, αν είχαν εισβάλει μαύροι στο Καπιτώλιο, τότε τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά, ενώ ανέφερε πως μια εικόνα ισούται με χίλιες λέξεις.

Οι δηλώσεις του Ντοκ Ρίβερς:

«Θα το πω, επειδή νομίζω πως πολλοί θέλουν να ρωτήσουν το ίδιο. Φαντάζεστε τι θα είχε συμβεί σήμερα αν είχαν εισβάλει μαύροι στο Καπιτώλιο; Για εμένα αυτή είναι μια εικόνα που ισούται με χίλιες λέξεις, για όλους εμάς να τη χρησιμοποιήσουμε».

«Could you imagine today, if those were all Black people storming the Capitol, and what would have happened?»

Doc Rivers comments on the pro-Trump mob breaching the Capitol

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 6, 2021