Μπορεί οι θαυμαστές των ταινιών με υπερήρωες να μην έχουν δει την τελευταία εμφάνιση του Τζάρεντ Λέτο στην μεγάλη οθόνη στο ρόλο του Joker.

Αν και ο χαρακτήρας δεν εμφανίστηκε στο «Birds of Prey» και θα απουσιάζει από την επερχόμενη συνέχεια του «Suicide Squad», ο Λέτο ρωτήθηκε αν θα ενδιαφερόταν να υποδυθεί ξανά τον ρόλο του Joker στο «Wonder Woman 3».

