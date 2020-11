Άμεση απάντηση

Με αντι-Navtex απαντά η Αθήνα στη νέα πρόκληση της Άγκυρας, η οποία παρατείνει κι άλλο τις παράνομες Νavtex του Οruc Reis εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας μέχρι τις 14 Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα, ο σταθμός Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού ναυτικού -όπως κάνει παγίως όταν οι Τούρκοι έχουν εκδώσει Navtex παράνομη και σε περιοχή δικής μας δικαιοδοσίας- επισημαίνει ότι η τουρκική αναγγελία «αναφέρεται σε παράνομη δραστηριότητα σε περιοχή η οποία επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα».

Ταυτόχρονα, ο σταθμός του Ηρακλείου τονίζει πως η συγκεκριμένη Navtex έχει εκδοθεί από σταθμό που δεν έχει την αρμοδιότητα για τη συγκεκριμένη περιοχή, η οποία ανήκει στην Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού.

Η ελληνική αντί Νavtex:

ZCZC HA34

312200 UTC OCT 20

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 647/20

SOUTH EAST CRETAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA32-1364/20 IN HELLENIC NAVTEX

SERVICE AREA, REFERRING TO UNAUTHORIZED AND

ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE

GREEK CONTINENTAL SHELF.

IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO

BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA32-1364/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 142059 UTC NOV 20.

NNNN

Ούτε τα προσχήματα

Σημειώνεται πως η νέα Navtex για το Oruc Reis για έρευνες στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Ρόδου έρχεται σχεδόν ένα 24ωρο μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στον απόηχο του μεγάλου σεισμού στην περιοχή της Σάμου.

Η Navtex αφορά και τα συνοδευτικά του τουρκικού ερευνητικού «Αταμάν» και «Τζένγκις Χαν» και έχει διάρκεια μέχρι τις 20 Νοεμβρίου.

Αξίζει να σημειωθεί, δε, πως ακόμη την ώρα του μεγάλου σεισμού που χτύπησε τις δύο χώρες, το Oruc Reis και τα πολεμικά που το συνόδευαν συνέχισαν, ωσάν να μην συνέβαινε τίποτε, τις προκλήσεις τους επί της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Με τις κινήσεις αυτές αποδεικνύεται περίτρανα πως οι δηλώσεις αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας από τον Ερντογάν και τον Τσαβούσογλου για τον σεισμό ήταν απλά «κούφια» λόγια, καθώς προτεραιότητα της τουρκικής κυβέρνησης παραμένει μάλλον η Ανατολική Μεσόγειος παρά οι ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν στα συντρίμμια της Σμύρνης.

Πέτσας: Το θέμα είναι πλέον ευρωπαϊκό

Ερωτηθείς σχετικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, τόνισε πως το θέμα της Τουρκία έχει ξεφύγει από τα διμερείς σχέσεις, είναι ευρωπαϊκό, και αγγίζει τις ευρωτουρκικές σχέσεις είτε αυτό έχει να κάνει με τα γεωπολιτικά συμφέροντα, είτε με την οικονομική συνεργασία, είτε με το μεταναστευτικό.

«Στο παρελθόν είχαμε κτίσει πάνω στα ερείπια μια καλή συνεργασία οι δυο λαοί και οι δύο χώρες, τη λεγόμενη «διπλωματία των σεισμών», κάτι που οδήγησε σε ύφεση και ειρήνη. Η «διπλωματία των Navtex» οδηγεί σε ένταση και σύγκρουση, κι αυτό πρέπει να αποφευχθεί. Ας αφήσουμε τα προκλητικά θέματα που οδηγούν σε στρατικοποίηση που κανείς δε θέλει και ας προχωρήσουμε σε ειλικρινή συζήτηση» επισήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στον ΣΚΑΙ.

Μάλιστα, επεσήμανε πως οι διερευνητικές επαφές είναι στο τραπέζι, ωστόσο το πλαίσιο είναι συγκεκριμένο. «Ας κλείσουμε τη μοναδική διαφορά, την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών ως αφετηρία καλής συνεργασίας για τους λαούς της ανατολικής Μεσογείου».