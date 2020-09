Επτά πρόσφυγες από τους 300 που εξετάσθηκαν χθες κατά την είσοδο τους στον νέο καταυλισμό στο πεδίο βολής του Καρά Τεπέ της Μυτιλήνης, βρέθηκαν θετικοί στη νόσο του κοροναϊού.

Δύο από αυτούς ανήκουν στους 35 που είχαν βρεθεί θετικοί κατά τον υγειονομικό έλεγχο που υπήρξε πριν από το κάψιμο του ΚΥΤ της Μόριας.

Στο σύνολό τους τέθηκαν σε υγειονομική απομόνωση σε ειδικό χώρο, ο οποίος έχει δημιουργηθεί στον Καρά Τεπέ. Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σήμερα προβλέπεται να μπουν στη νέα δομή, αφού προηγουμένως ελεγχθούν υγειονομικά, περί τους 1.000 ακόμα πρόσφυγες.

Οι εισερχόμενοι στη νέα δομή πρόσφυγες όλοι τους μέλη οικογενειών και ανήκοντες σε ευάλωτες ομάδες, αρχικά καταγράφονται.

Στη συνέχεια σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ οδηγούνται στο ιατρείο που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Unicef, όπου και εξετάζονται από κλιμάκια του ΕΟΔΥ και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αν πάσχουν από τη νόσο του κοροναιού.

Το αποτέλεσμα της εξέτασης βγαίνει σε 15 περίπου λεπτά, καθώς χρησιμοποιούνται τεστ ταχείας εξέτασης που ήρθαν στη Μυτιλήνη προχθές.

Τέλος οδηγούνται σε σκηνές, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί κατά «γειτονιές εθνικοτήτων».

Νέα πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποιήσαν το πρωί της Κυριακής πρόσφυγες και μετανάστες που διέμεναν στο ΚΥΤ της Μόριας.

Αρκετά άτομα, μεταξύ τους και μικρά παιδιά, ζητούν να αποχωρήσουν από τη Λέσβο.

Σημειώνεται ότι επί τέσσερις ημέρες κοιμούνται στους δρόμους μετά την καταστροφική φωτιά στη δομή φιλοξενίας.

#Women and children demonstrating at #KaraTepe . #refugeesgr resisting the siege by Greek authorities and clearly saying "Freedom! No Camp!" 🇬🇷authorities blackmailing the refugees with denying food and water today #LeaveNoOneBehin #NoMoreMoria pic.twitter.com/7vr4f8a6WY

New protests in #Lesbos #Greece today. Homeless refugees prefer to stay on the streets than to go to the new camp.

There are others who went for registration and the police told them that the “new #Moria” is closed today.

Crazy… pic.twitter.com/d2PAMjcb4n

— Liana Spyropoulou (@LSpyropoulou) September 13, 2020