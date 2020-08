Ο Μαουρίτσιο Σάρι αποτελεί παρελθόν εδώ και λίγες ώρες από τον πάγκο της Γιουβέντους η οποία όμως δεν άργησε να βρει τον αντικαταστάτη του και αυτός θα είναι ο Αντρέα Πίρλο!

Όπως αναφέρει το Sky Italia και άλλα κορυφαία Μέσα της Ιταλίας, ο Πίρλο είχε συνάντηση σήμερα το απόγευμα στα γραφεία της ομάδας, και το αργότερο μέχρι το πρωί της Κυριακής, αναμένεται να ανακοινωθεί ως προπονητής της Γιούβε. Ούτε Ζιντάν ούτε Ποκετίνο λοιπόν που ήταν τα δύο πιο «καυτά» ονόματα για τον «ασπρόμαυρο» πάγκο από τη στιγμή που ανακοινώθηκε το διαζύγιο με τον Σάρι.

Θυμίζουμε ότι ο Πίρλο είχε αναλάβει στις 30 Ιουλίου προπονητής της ομάδας Κ23 της Γιουβέντους αλλά οι εξελίξεις μετά τον αποκλεισμό από τη Λιόν, τον φέρνουν απ’ ότι φαίνεται στον πάγκο της μεγάλης ομάδας και στην πρώτη, τεράστια πρόκληση της προπονητικής του καριέρας.

Όπως αναφέρουν στην Ιταλία, ο Ανιέλι βλέπει στο πρόσωπο του Πίρλο έναν νέο Ζιντάν, από την άποψη ότι και αυτός ήταν ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής και εγκέφαλος μέσα στο γήπεδο, με τον ισχυρό άντρα της Μεγάλης Κυρίας να πιστεύει πως ο Ιταλός θα μπορέσει να εμπνεύσει τους παίκτες και να πάρει από αυτούς τον καλύτερο εαυτό τους.

Andrea Pirlo is going to be the new Juventus manager. He has been choosen by the president Andrea Agnelli. Last details to be completed… and here we go ⚪️⚫️ @SkySport @DiMarzio #Juventus

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2020