Επανέρχεται δυναμικά

Ηταν είδος υπό εξαφάνιση για περισσότερο από 20 χρόνια αλλά φαίνεται ότι επανέρχεται δυναμικά. Αυτό τουλάχιστον δείχνουν οι αριθμοί, αφού το πρώτο εξάμηνο του 2020 στη Βρετανία οι πωλήσεις της κασέτας διπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2019. Και μπορεί η νοσταλγική ροπή να παραξενεύει κάποιους, εν τούτοις 65.000 κασέτες αγοράστηκαν το εν λόγω διάστημα και οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι ως το τέλος του έτους θα ξεπεράσουν τις 100.000. Να σημειωθεί ότι δεν πρόκειται μόνο για ανεξάρτητες κυκλοφορίες. Στην κορυφή των πωλήσεων βρίσκουμε πολλά pop άλμπουμ. Στην πρώτη πεντάδα φιγουράρουν οι Lady Gaga, 5 Seconds of Summer, The 1975, Selena Gomez, και οι Dua Lipa. Για παράδειγμα το «Calm» των 5 Seconds of Summer πούλησε 12.000, την πρώτη εβδομάδα που κυκλοφόρησε και έγινε η κασέτα με τις περισσότερες άμεσες πωλήσεις των τελευταίων 18 ετών. Ισως τα νούμερα αυτά να φαίνονται αποθαρρυντικά σε σχέση με εκείνα του 1989, τότε που οι μουσικόφιλοι της Βρετανίας αγόρασαν 83 εκατομμύρια κασέτες. Ομως όλο και περισσότεροι σταρ της μουσικής επιλέγουν αυτό το φορμάτ για να επικοινωνήσουν τη δουλειά τους. Η βιομηχανία του nostalgia marketing ανθεί και προωθεί vintage κασετόφωνα και walkmans για τους εφήβους ενισχύοντας την αναβίωση της ποπ κουλτούρας.