Λίγο πριν από το παιχνίδι των Μιλγουόκι Μπακς με τους Σέλτικς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τέθηκε στην διάθεση των δημοσιογράφων και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και για το περίφημο «Black Lives Matter».

Ο σταρ των Μπακς αναφέρθηκε στο μήνυμα που έχουν επιλέξει αρκετοί παίκτες να βάλουν στην φανέλα τους όπως και για τους συνάδελφους του που δεν θέλησαν να ακολουθήσουν αυτήν την κίνηση.

Και η απάντησή του ήταν τόσο ρεαλιστική, όσο και ώριμη. «Αν θες, υποστηρίζεις το Black Lives Matter, αν θες όχι. Στο τέλος, όμως, πρέπει να σέβεσαι την απόφαση του άλλου. Η απόφασή μας ήταν να βάλουμε το «ισότητα» στο πίσω μέρος της φανέλας. Δεν μπορούμε να κρίνουμε ο ένας τον άλλον, αλλά να αλληλοστηριζόμαστε. Υπάρχουν αρκετοί που δεν το υποστηρίζουν, δεν ξέρω ποια είναι η άποψή τους για το θέμα, αλλά πρέπει να τους ακούσεις. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να κρίνουμε τους άλλους και αυτό που πιστεύουν. Ξέρω πως σε πολλούς δεν θα αρέσει το γονάτισμα στον Εθνικό Ύμνο, το να στηρίζεις τους συμπαίκτες σου ή να υψώνεις το χέρι σου μαζί τους, αλλά στο τέλος πρέπει να σεβαστείς τις πεποιθήσεις όλων» είπε σχετικά.

Wearing “equality” on the back of his #Bucks jersey, @Giannis_An34 is all about respecting others.#FearTheDeer pic.twitter.com/XioeMu1j9h

— FOX Sports Wisconsin (@fswisconsin) July 31, 2020