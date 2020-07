Εδώ και δύο μήνες στο Πόρτλαντ του Όρεγκον στις ΗΠΑ, εκτυλίσσονται επεισόδια εναντίον της αστυνομικής βίας με αφορμή τη δολοφονία του Αφροαμερικανού, Τζορτζ Φλόιντ.

Ωστόσο την Παρασκευή μια συγκεκριμένη διαδηλώτρια έκλεψε την παράσταση, αφού εμφανίστηκε ξαφνικά στον δρόμο ξεπρόβαλε ξαφνικά στον δρόμο, λίγη ώρα αφότου ομοσπονδιακές δυνάμεις που βρίσκονται στην πόλη με εντολή Τραμπ για να καταστείλουν τα επεισόδια πέταξαν δακρυγόνα κατά διαδηλωτών.

Φορώντας μόνο μια μαύρη μάσκα στο πρόσωπό της και ένα καπέλο τύπου σκούφου, η διαδηλώτρια βάδισε προς το μέρος των ανδρών των ομοσπονδιακών δυνάμεων που ήταν παραταγμένοι στον κεντρικό δρόμο και στάθηκε ολόγυμνη μπροστά τους.

Η διαδηλώτρια βάδισε προς το μέρος των αστυνομικών και στάθηκε γυμνή μπροστά τους, παραμένοντας μπροστά τους για ώρα και παίρνοντας πόζες γιόγκα και μπαλέτου. Η ενέργειά της διήρκησε 15 λεπτά.

And then? Naked Athena appeared and the little boys didn’t know what to do. pic.twitter.com/Elo69SsV0t

— Donovan “It was the blurst of times” Farley 💻🐒 (@DonovanFarley) July 18, 2020