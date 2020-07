Η πρώτη αντίδραση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, για την απόφαση του τουρκικού ΣτΕ και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να μετατρέψουν σε τζαμί την Αγία Σοφία, ήρθε από τον αμερικανό Γερουσιαστή, Ρόμπερτ Μενέντεζ.

Ο Μενέντεζ, επιφανές μέλος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, ανέφερε με ανάρτησή του στο Twitter πως «καταγγέλλω έντονα την απόφαση της Τουρκίας να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε τζαμί».

Ακόμα, κάλεσε τον τούρκο πρόεδρο να «να αντιστρέψει την πορεία που ακολουθεί και να αποκαταστήσει την αξιοθαύμαστη κληρονομιά της Αγίας Σοφίας ως μουσείο που θα επισκέπτονται άνθρωποι όλων των θρησκειών και πολιτισμών».

I strongly denounce #Turkey’s decision to convert Hagia Sophia into a mosque. I urge Erdogan to reverse course and restore Hagia Sophia’s remarkable legacy as a museum for people of all faiths and cultures to visit. https://t.co/AUfDgGP9f4

— Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) July 10, 2020