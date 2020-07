Ο Μάρτιν Σκορσέζε θα σκηνοθετήσει ένα νέο ντοκιμαντέρ για τον μουσικό Ντέιβιντ Τζόχανσεν, γνωστό ως αρχηγό της θρυλικής πανκ μπάντας «New York Dolls».

Το Showtime Documentary Films ανακοίνωσε ότι ο Σκορσέζε θα σκηνοθετήσει μαζί με τον Ντέιβ Τεντέσκι, με τον οποίο συνεργάστηκε επίσης στο ντοκιμαντέρ «Bob Dylan No Direction Home» και στο «Shine A Light» με επίκεντρο τους Rolling Stones.

We’re bringing some rock-n-roll energy to your living room.

Martin Scorsese and David Tedeschi will co-direct an intimate documentary coming to SHOWTIME that reveals the many faces of David Johansen, the legendary frontman of the New York Dolls. pic.twitter.com/QIfNDdUCog

