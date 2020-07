Τρία μέλη των τουρκικών δυνάμεων ασφαλείας έχασαν σήμερα την ζωή τους στη βορειοδυτική Τουρκία από έκρηξη που σημειώθηκε σε φορτηγό, το οποίο μετέφερε εκρηκτικά από εργοστάσιο πυροτεχνημάτων, όπου είχε σημειωθεί παρόμοια έκρηξη την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών.

Την Παρασκευή ένα εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην επαρχία Σακάρια (Σαγγάριου) καταστράφηκε από μια σειρά από μεγάλες εκρήξεις που σημειώθηκαν εκεί, από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους 7 άνθρωποι.

Οι τρεις Τούρκοι που έχασαν σήμερα τη ζωή τους ανήκαν σε ομάδα των δυνάμεων ασφαλείας στην οποία είχε ανατεθεί να μεταφέρει τα εκρηκτικά, που είχαν απομείνει στο εργοστάσιο πυροτεχνημάτων, σε λατομείο, για να εξουδετερωθούν εκεί με ελεγχόμενες εκρήξεις, διευκρίνισε το υπουργείο.

Η σημερινή έκρηξη σημειώθηκε την ώρα που τα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας ξεφόρτωναν από το φορτηγό τα εκρηκτικά. Δύο από τους νεκρούς ανήκαν σε ομάδα πυροτεχνουργών, πρόσθεσε το υπουργείο, το οποίο διευκρίνισε ότι 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης κατά την σημερινή έκρηξη.

Another explosion struck Turkey earlier today, just as it was reeling from last Friday's deadly fireworks factory blast. pic.twitter.com/MvFRYFg1cT

— ANews (@anewscomtr) July 9, 2020