Η Λίβερπουλ είναι και πάλι στο θρόνο της.

Ύστερα από 30 ολόκληρα χρόνια είναι πρωταθλήτρια Αγγλίας, και η πόλη γιορτάζει εδώ και ώρες.

Και θα γιορτάζει πολύν καιρό ακόμα.

Οι Κόκκινοι ετοίμασαν ένα υπέροχο βίντεο, το οποίο «έντυσαν» με τη φωνή του Γιούργκεν Κλοπ και το You’ll never walk alone.

Με εικόνες από το χθες και από το σήμερα.

Με τον κόσμο, τις αγωνίες, τις μεγάλες νίκες, τα σπουδαία γκολ.

Ένα συγκλονιστικό βίντεο για την επιστροφή της ομάδας στην κορυφή της Πρέμιερ Λιγκ.

Με εισαγωγή από τη φωνή του Γιούργκεν Κλοπ, που εξηγεί για ποιο λόγο ο ίδιος και οι παίκτες του πρέπει να έχουν το κλαμπ σαν να σημαίνει τα πάντα γι’ αυτούς, και στη συνέχεια με ηχητικό φόντο το You’ll never walk alone, οι Κόκκινοι φωνάζουν ότι είναι πλέον πρωταθλητές Αγγλίας.

Ένα μοναδικό βίντεο, που αξίζει να το δει κανείς από την αρχή μέχρι το τέλος:

Tell the world…

We are Liverpool, champions of England. pic.twitter.com/altgWn1Wda

— Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) June 25, 2020