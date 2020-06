Η οικογένεια του Τζορτζ Φλόιντ που δολοφονήθηκε στη Μινεάπολη των ΗΠΑ, είχε σήμερα την πρώτη απευθείας επικοινωνία με τον διοικητή της αστυνομίας της πόλης, όπου εργάζονταν οι τέσσερις λευκοί αστυνομικοί που σκότωσαν τον 46χρονο άοπλο μαύρο πολίτη, πυροδοτώντας κύμα διαδηλώσεων στη χώρα.

Την Κυριακή, στον «αέρα« του CNN εμφανίστηκε ο αδερφός του Τζορτ, Φιλόνις Φλόιντ, ο οποίος εκτίμησε ότι οι διαδηλώσεις στις ΗΠΑ θα συνεχιστούν επειδή «ο κόσμος θέλει δικαιοσύνη τώρα».

«Ζήτησα από όλους να πραγματοποιήσουν ειρηνικές διαμαρτυρίες, αλλά θέλουμε δικαιοσύνη και για αυτό κάποιοι παρεκτρέπονται. Οι μαυροί δολοφονούνται εδώ και πολύ καιρο… Ο κόσμος έχει κουραστεί. Οι Αφροαμερικάνοι θέλουν να σηκώσουν το ανάστημά τους για αυτό που είναι σωστό», είπε.

Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής της αστυνομίας της Μινεάπολις, Μεντάρια Αρραντόνο, βρέθηκε στο σημείο της δολοφονίας του Φλόιντ για εκφράσει τα συλλυπητήριά του και να πει μία προσευχή.

Μέσω της ρεπόρτερ του CNN, o αδερφός του Φλόιντ μπόρεσε να ρωτήσει τον αρχηγός της αστυνομίας όλες τις ερωτήσεις που τον «καίνε» για τη δολοφονία του 46χρονου.

Ο Φίλονις Φλόιντ, ρώτησε καταρχάς τον αρχυγό της αστυνομίας αν θα προχωρήσει και στη σύλληψη των τρίων άλλων αστυνομικών που ενεπλάκησαν στον θάνατο του αδερφού του, καθώς μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί μόνο ο Ντέρεκ Σόβιν, ο άτυπος «πρωταγωνιστής» αυτής της δολοφονίας.

Απευθυνόμενος προς την οικογένεια του Φλόιντ, ο Αραντόντο έβγαλε καταρχάς το καπέλο του σε ένδειξη σεβασμού.

«Το να μένεις σιωπηλός ή να μην παρεμβαίνεις, για μένα σε κάνει συνένοχο. Δεν υπάρχει κάποια διαφορά», απάντησε ο Αραντόντο. «Η απόφασή μου να απολύσω και τους τέσσερις αστυνομικούς δεν βασιζόταν σε κάποιου είδους ιεραρχίας. Ο κ. Φλόιντ πέθανε στα χέρια μας».

Πρόσθεσε ότι αυτές οι αποφάσεις έρχονται κατευθείαν από το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα.

