Με τους νεκρούς από τον κοροναϊό στην Ιταλία να έχουν φτάσει τους 827 και τα συνολικά κρούσματα τα 12.462, κραυγή αγωνίας βγάζουν οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, οι οποίοι χωρίς να σταθούν ούτε μία στιγμή να πάρουν μία ανάσα εξυπηρετούν χιλιάδες ασθενείς συμπολίτες τους με κίνδυνο της δικής τους ζωής.

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία του Ιταλού γιατρού Ντανιέλε Ματσίνι που συνέκρινε την εξάπλωση του κορωνοϊού στην Ιταλία με «τσουνάμι που παρέσυρε τους πάντες» σε μία μακροσκελή ανάρτησή του στο Facebook η οποία έχει γίνει viral.

Mία άλλη Ιταλίδα ιατρός μετέφρασε την ανάρτηση του συναδέλφου της και έτσι η μαρτυρία του έχει κάνει τον γύρο του Διαδικτύου τις τελευταίες ώρες.

Ο γιατρός Ματσίνι που ζει και εργάζεται στην «καρδιά» της επιδημίας στην Ιταλία, το Μπέργκαμο, περιγράφει τον καθημερινό και συχνά άνισο αγώνα ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού υπό αντίξοες συνθήκες, ενώ υπογραμμίζει πως σε αυτή την φάση κανείς δεν πρέπει να εφήσυχαζει.

«Θα προσπαθήσω να μεταφέρω σε ανθρώπους μακριά από τη δική μας πραγματικότητα τι ζούμε στο Μπέργκαμο αυτές τις ημέρες, εν μέσω της πανδημίας του Covid-19. Κατανοώ την ανάγκη να μην προκληθεί πανικός, αλλά τρέμω στη σκέψη ότι το μήνυμα της επικινδυνότητας όσων συμβαίνουν δεν φτάνει στον κόσμο», γράφει τονίζοντας πως οι πολίτες πρέπει να κάνουν υπομονή και να απέχουν από τις συνήθεις ασχολίες και δραστηριότητες διασκέδασης τους όπως το θέατρο, το μουσείο ή το γυμναστήριο.

«Αυτή η ταχεία μεταμόρφωση έφερε μια ατμόσφαιρα σιωπής και σουρεαλιστικού κενού στους διαδρόμους του νοσοκομείου, που ακόμα δεν κατανοούσαμε. Περιμέναμε έναν πόλεμο που δεν είχε ακόμα ξεκινήσει και που πολλοί, μεταξύ αυτών κι εγώ, δεν ήταν σίγουροι ότι θα ξεσπούσε με τόση αγριότητα» αναφέρει, περιγράφοντας το κλίμα ανησυχίας και αναδιοργάνωσης που επικρατούσε πριν από δύο εβδομάδες στο νοσοκομείο όπου εργάζεται «όταν ο εχθρός κρυβόταν ακόμα στις σκιές».

7/ The war has literally exploded and battles are uninterrupted day and night. But now that need for beds has arrived in all its drama. One after the other the departments that had been emptied fill up at an impressive pace.

— Silvia Stringhini (@silviast9) March 9, 2020