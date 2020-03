Απελπιστικά μόνος ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο Λος Άντζελες όπου οι Μπακς ηττήθηκαν από τους Λέικερς με 113-103.

Ο «Greek Freak» έκανε double-double αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να αποφύγουν τα «Ελάφια» τη δέκατή τους ήττα στη σεζόν.

Ο Γιάννης αγωνίστηκε για 36 λεπτά και πέτυχε 32 πόντους με (10/21 σουτ, 11/14 βολές και 1/6 τρίποντα) ενώ είχε και 12 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1 κλέψιμο.

The best of The Greek Freak:

32 PTS | 11 REB | 6 AST | 11-14 FT pic.twitter.com/HOn3LqSFXv

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 7, 2020