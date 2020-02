Ο Λιονέλ Μέσι οδήγησε την Μπαρτσελόνα στη νίκη επί της Έιμπαρ με 5-0 για την 25η αγωνιστική της La Liga, πετυχαίνοντας 4 τέρματα.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ των Καταλανών είχε πριν την έναρξη της αναμέτρησης συμμετοχή σε 998 γκολ. Συγκεκριμένα ο 32χρονος είχε 692 γκολ, με 47 χατ – τρικ, και 306 ασίστ. Με τα τέσσερα τέρματα που σημείωσε, έφτασε τα 696 στην καριέρα του και έγινε ο πρώτος παίκτης παγκοσμίως, ο οποίος έχει συμμετοχή σε παραπάνω από 1000 τέρματα σε 853 ματς.

Μάλιστα, ο Μέσι έφτασε τα 48 χατ -τρικ, ξεπερνώντας τον Κριστιάνο Ρονάλντο ο οποίος έχει 47, με τη «μάχη» μεταξύ τους να συνεχίζεται. Ο σταρ της Μπαρτσελόνα έφτασε το συγκεκριμένο milestone τη στιγμή που ο Πορτογάλος της Γιουβέντους έφτασε τα 1000 ματς στην καριέρα του και φρόντισε να ξεχαστούν για λίγο τα εσωτερικά προβλήματα που ταλανίζουν την Μπαρτσελόνα.

Ο Μέσι αποδεικνύει με κάθε τρόπο ότι είναι από τους κορυφαίους στον κόσμο, έχει αφήσει το δικό του στίγμα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και οι φίλοι της ισπανικής ομάδας ανά τον κόσμο, και όχι μόνο, τον θεωρούν τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών.

Ο Αργεντινός φιλοδοξεί να οδηγήσει τους «μπλαουγκράνα» στην κορυφή του ισπανικού πρωταθλήματος, αλλά και της Ευρώπης. Οι Καταλανοί αντιμετωπίζουν τη Νάπολι για τη φάση των «16 του Champions League (25/02, 22:00), ενώ την επόμενη βδομάδα (01/02, 22:00) θα πραγματοποιηθεί και το clasico με τη Ρεάλ Μαδρίτης, tο οποίο αναμένεται να κρίνει πολλά στην κατάταξη του πρωταθλήματος.

❗️ RECORD — Messi now has 1,000 goal contributions in his career – the first player in history to have achieved this milestone. pic.twitter.com/V4lqG37eCp

— Barça Universal (@BarcaUniversal) February 22, 2020