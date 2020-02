Διχρωμία

Και αφού… ολοκληρώθηκε -με θετικό αποτέλεσμα για εκείνον- η υπόθεση της αποπομπής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε το ενδιαφέρον μας σε αυτά που έχουν πραγματική σημασία.

Το… όχι και τόσο φυσικό μαύρισμα του Ντόναλντ Τραμπ!

Συγκεκριμένα, στην εικόνα που έδωσε στη δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος, φαίνεται ο πρόεδρος Τραμπ με… ξεκάθαρη γραμμή μακιγιάζ στο πρόσωπο!

Όπως ήταν φυσικό το Twitter τα έσπασε!

⁦@realDonaldTrump⁩ returns to the White House from Charlotte, North Carolina. Photo by William Moon at the South Lawn of the White House on February 7, 2020 pic.twitter.com/n1a1Z93LrJ — White House Photos (@photowhitehouse) February 7, 2020

Όπως φαίνεται από την εικόνα, φαίνεται ξεκάθαρα η διχρωμία στο πρόσωπο του Τραμπ από το όχι και τόσο πετυχημένο μακιγιάζ…

Μάλιστα, το Twitter γρήγορα πλημμύρισε με φωτογραφίες του προέδρου Τραμπ που πόσταραν τις δικές τους εκδοχές.

um did he slightly open the arc of the covenant https://t.co/RqFy1EdRwu — lauren ashley bishop (@sbellelauren) February 8, 2020

I usually do Trump with Steve McClaren's hair to (somehow) make him look more ridiculous. But I needn't have bloody bothered. Apologies to the FMHoP Ultras. pic.twitter.com/1DlLgSTiJD — Football Manager Hair on Politicians (@visualsatire) February 8, 2020