Εκατομμύρια Μεξικανοί συμμετείχαν σε μια πανεθνική άσκηση προσομοίωσης ενός ισχυρού σεισμού, που πραγματοποιήθηκε στη χώρα, η οποία πλήττεται συχνά από σεισμικές δονήσεις, έγινε γνωστό από τις αρχές.

Στις 11.00 το πρωί τοπική ώρα (19.00 ώρα Ελλάδας) οι σειρήνες ήχησαν κηρύσσοντας έναν «ψεύτικο συναγερμό», με στόχο να δοκιμαστούν στην πράξη οι διαδικασίες εκκένωσης στην περίπτωση μιας σεισμικής δόνησης άνω των 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Οι πολίτες, ιδίως στην πρωτεύουσα όπου υπάρχουν πολλοί ουρανοξύστες, διέθεταν λιγότερο από ένα λεπτό για να βρουν ασφαλές μέρος, προτού γίνουν αισθητοί οι πρώτοι μετασεισμοί.

Σε έναν ουρανοξύστη με γραφεία, οι διασώστες έκαναν προσομοίωση εκκένωσης από τα παράθυρα του κτιρίου και βάσει του σεναρίου άνθρωποι κρέμονταν από καλώδια, ενώ σε άλλα δημόσια κτίρια, όπως το προεδρικό μέγαρο ή το Ανώτατο Δικαστήριο, οι εργαζόμενοι εγκατέλειπαν τα γραφεία τους για να συγκεντρωθούν σε ασφαλή σημεία, που τους είχαν υποδείξει οι αρχές.

«Οι πολίτες είναι όλο και περισσότερο ενημερωμένοι, διότι βρισκόμαστε σε μια περιοχή έντονης σεισμικής δραστηριότητας. To λαμβάνουν σοβαρά υπόψη» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μάρκο Αντόνιο Βελάσκεζ, από το γραφείο του γενικού εισαγγελέα του Μεξικού.

«Αυτή η άσκηση, σε αντίθεση με άλλες, είναι πολύ πιο ρεαλιστική» υπογράμμισε ο ίδιος.

The Mexican government will carry out an earthquake drill today, in order to prepare people for a future natural disaster, especially after the country was struck by two disastrous earthquakes in 1985 and 2017 #MacroSimulacro2020 (via @Univ_inenglish) https://t.co/VTE5wIH8on

— El Universal Nación (@Univ_Justicia) January 20, 2020