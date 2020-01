Η Τεχεράνη κάλεσε σήμερα τον πρεσβευτή της Βρετανίας στο Ιράν σχετικά με την παρουσία του σε μια «παράνομη» διαδήλωση στην ιρανική πρωτεύουσα στη μνήμη των θυμάτων της αεροπορικής τραγωδίας με το ουκρανικό αεροσκάφος, το οποίο «από λάθος» κατέρριψαν οι ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις, ανέφερε η ιστοσελίδα του ιρανικού ΥΠΕΞ.

«Σήμερα ο Ρομπ Μακέιρ κλήθηκε εξαιτίας της αντισυμβατικής συμπεριφοράς του της συμμετοχής σε μια παράνομη διαδήλωση το Σάββατο», αναφέρεται στην ιστοσελίδα.

Νωρίτερα η Βρετανία είχε ανακοινώσει ότι χθες ο βρετανός πρεσβευτής στο Ιράν συνελήφθη και κρατήθηκε για λίγο, κάτι το οποίο τα ιρανικά ΜΜΕ έγραψαν ότι έγινε επειδή υποκινούσε τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι δεν συμμετείχα σε καμία διαδήλωση», έγραψε στο Twitter ο Μακέιρ. «Πήγα σε μια εκδήλωση η οποία είχε ανακοινωθεί ως ολονυκτία για τα θύματα της τραγωδίας (της πτήσης) #PS752″ της Ukraine International Airlines που καταρρίφθηκε την Τετάρτη από τον ιρανικό στρατό «από λάθος», πρόσθεσε.

Thanks for the many goodwill messages. Can confirm I wasn’t taking part in any demonstrations! Went to an event advertised as a vigil for victims of #PS752 tragedy. Normal to want to pay respects- some of victims were British. I left after 5 mins, when some started chanting.

— Rob Macaire (@HMATehran) January 12, 2020