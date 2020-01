View this post on Instagram

C'è maretta all'interno della nuova generazione della famiglia reale britannica: una tensione che è diventata evidente fra i principi William e Harry, belli, sorridenti, felicemente sposati e con eredi ma costantemente a fare da magnete per l'opinione pubblica. Stavolta le crepe sembrano profonde, al punto che Harry ha rivelato in un documentario di Itv di essere, con il fratello maggiore William, al momento "su strade diverse". Ma soprattutto, stando alla straordinaria ammissione che filtra da Palazzo, c'è preoccupazione per Harry e Meghan derivante dal constatare che la coppia si trova in una condizione di fragilità. E la preoccupazione del fratello maggiore William sarebbe riferita in particolare alla fragilità del minore. Le più classiche leggi del gossip vorrebbero la nuova arrivata – l'americana Meghan – pomo della discordia. Forse però la realtà è più complessa di così. E va indietro anni, a traumi e dolore difficili da cancellare: Diana, i tabloid. Per stessa ammissione di Harry del resto, che nell'intervista parte del documentario al centro delle rivelazioni tuona: "Non sarò forzato a prendere parte a un gioco che ha ucciso mia madre".