Τι ζητούν Ουκρανία-Καναδάς

Τρεις ημέρες μετά τη συντριβή του αεροσκάφους των Ukraine Airlines International λίγη ώρα μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Τεχεράνης το Ιράν ανακοίνωσε ότι ο στρατός του κατέρριψαν «από λάθος» το Boeing 737.

Λυπάται για τους 176 νεκρούς ο Ροχανί

Το Ιράν λυπάται «βαθιά» για τη συντριβή, «μία μεγάλη τραγωδία και ένα ασυγχώρητο λάθος», δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Χασάν Ροχανί.

«Η εσωτερική έρευνα των ενόπλων δυνάμεων κατέληξε δυστυχώς στο συμπέρασμα ότι πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν από λάθος προκάλεσαν τη συντριβή του ουρανικού αεροσκάφους και τον θάνατο 176 αθώων», έγραψε στο Twitter ο Ροχανί.

Armed Forces’ internal investigation has concluded that regrettably missiles fired due to human error caused the horrific crash of the Ukrainian plane & death of 176 innocent people.

Investigations continue to identify & prosecute this great tragedy & unforgivable mistake. #PS752 — Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 11, 2020

Ιρανός ΥΠΕΞ: Οι Αμερικάνοι φέρουν μερίδιο ευθύνης

Λίγο νωρίτερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ εξέφρασε «τη λύπη, τη συγγνώμη και τα συλλυπητήριά του», υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η Ουάσινγκτον φέρει μερίδιο της ευθύνης για την τραγωδία.

«Θλιβερή ημέρα. Προκαταρκτικά αποτελέσματα της εσωτερικής έρευνας των Ενόπλων Δυνάμεων: Ανθρώπινο λάθος σε μια περίοδο κρίσης που προκλήθηκε από τον τυχοδιωκτισμό των ΗΠΑ οδήγησε στην καταστροφή», έγραψε ο Ζαρίφ στο Twitter.

Ο Ιρανός υπουργός αναφερόταν στην ένταση που προκλήθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά τον φόνο στις 3 Ιανουαρίου του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί σε αμερικανική επιδρομής στη Βαγδάτη.

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces: Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.

💔 — Javad Zarif (@JZarif) January 11, 2020

Πέρασαν το ουκρανικό Boeing για… εχθρικό αεροσκάφος

Πρώτος ήταν ο ιρανικός στρατός που έκανε λόγο για «ανθρώπινο λάθος», εξηγώντας ότι το ουκρανικό Boeing θεωρήθηκε «εχθρικό αεροσκάφος». «Ο υπεύθυνος» του λάθους αυτού θα λογοδοτήσει «αμέσως» στη δικαιοσύνη, τόνισε ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου του ιρανικού στρατού.

«Εν μέσω μιας κατάστασης κρίσης η πτήση 752 της Ukrainian απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Ιμάμης Χομεϊνί και την ώρα που έκανε έναν ελιγμό (φάνηκε να πλησιάζει) σε ευαίσθητο στρατιωτικό κέντρο» των Φρουρών της Επανάστασης, αναφερόταν σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το πρακτορείο Irna.

«Σε αυτές τις συνθήκες» και έπειτα από «ένα ανθρώπινο λάθος και όχι σκοπίμως το αεροπλάνο επλήγη», πρόσθεσε ο ιρανικός στρατός.

Οι πρώτες διεθνείς αντιδράσεις

Ουκρανία

Η Ουκρανία αναμένει τη διεξαγωγή πλήρους έρευνας, πλήρη παραδοχή ενοχής και την καταβολή αποζημιώσεων από το Ιράν μετά την παραδοχή της Τεχεράνης ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κατέρριψαν από λάθος το αεροσκάφος της Ukraine Airlines International, ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανακοίνωσή του σήμερα.

Ο Ζελένσκι επεσήμανε ότι «το Ιράν δήλωσε ένοχο για την κατάρριψη του ουκρανικού αεροσκάφους. Όμως επιμένουμε σε πλήρη παραδοχή ενοχής».

«Αναμένουμε από το Ιράν διαβεβαιώσεις για την ετοιμότητά του να διεξαγάγει πλήρη και ανοικτή έρευνα, να προσαγάγει τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη, να καταβάλει αποζημιώσεις και να ζητήσει επισήμως συγγνώμη μέσω της διπλωματικής οδού», πρόσθεσε.

This morning brings the truth.

Ukraine insists on a full admission of guilt. We expect Iran to bring those responsible to justice, return the bodies, pay compensation and issue an official apology. The investigation must be full, open & continue without delays or obstacles. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 11, 2020

Καναδάς

Ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό ζήτησε «διαφάνεια» προκειμένου να διεξαχθεί «πλήρης και ενδελεχής» έρευνα και να αποδοθούν ευθύνες, αφού το Ιράν παραδέχθηκε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του κατέρριψαν από λάθος την Τετάρτη το αεροσκάφος της Ukraine Airlines International, στο οποίο επέβαιναν πολλοί Καναδοί.

«Προτεραιότητά μας είναι να πέσει φως στην υπόθεση με πνεύμα διαφάνειας και δικαιοσύνης», τόνισε ο Τριντό σε ανακοίνωσή του.

«Πρόκειται για μια εθνική τραγωδία και όλοι οι Καναδοί πενθούν. Θα εξακολουθήσουμε να συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας σε όλο τον κόσμο ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα διεξαχθεί μια πλήρης και ενδελεχής έρευνα», διαβεβαίωσε ο Καναδός πρωθυπουργός.

«Η κυβέρνηση του Καναδά αναμένει την πλήρη συνεργασία των ιρανικών αρχών», υπογράμμισε.



Ιράν και Λιβύη στην ατζέντα της συνάντησης Πούτιν – Μέρκελ στη Μόσχα

Η Γερμανίδα καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ αναμένεται σήμερα στη Μόσχα για να συζητήσει με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για την ένταση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, αλλά και τον πόλεμο στη Λιβύη.

Η Μέρκελ αναμένεται το απόγευμα στη ρωσική πρωτεύουσα, στην πρώτη της επίσκεψη στη χώρα μετά τη συνάντησή της τον Μάιο του 2018 με τον Πούτιν στο Σότσι.

Οι δύο ηγέτες αναμένεται να επικεντρώσουν μέρος των συζητήσεών τους στην κρίση στη Λιβύη, μετά την έκκληση την Τετάρτη της Μόσχας και της Άγκυρας για κήρυξη κατάπαυσης του πυρός από αύριο Κυριακή, αν και Ρωσία και Τουρκία υποστηρίζουν αντίπαλες πλευρές στον πόλεμο εκεί.

Τα βίντεο του τρόμου από την πτώση

Σημειώνεται πως πτήση PS752 της Ukraine Airlines International συνετρίβη νωρίς το πρωί της Τετάρτη δυτικά της Τεχεράνης λίγη ώρα μετά την απογείωσή του. Οι επιβαίνοντες ήταν κυρίως Ιρανοί και Καναδοί, όμως και Αφγανοί, Βρετανοί, Σουηδοί και Ουκρανοί.

Ένα βίντεο είκοσι δευτερολέπτων, που δείχνει τη στιγμή που ένας πύραυλος χτυπά το αεροπλάνο, έχει διαδοθεί στο Διαδίκτυο.

Την Πέμπτη ο Καναδάς πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό είχε εκτιμήσει ότι δεν πρόκειται για ατύχημα. «Έχουμε πληροφορίες από πολλές πηγές» που «αναφέρουν ότι το αεροπλάνο καταρρίφθηκε από ιρανικό πύραυλο εδάφους- αέρος», είχε προσθέσει. «Πιθανόν να μην ήταν σκόπιμο».

Τα μαύρα κουτιά

Το Ιράν έχει δεσμευθεί να διεξάγει μια «διαφανή» έρευνα και ότι θα κάνει τα πάντα για να διευκολύνει το έργο των χωρών που έχουν θύματα.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Βαντίμ Πριστάικο υπογράμμισε ότι οι Ουκρανοί ερευνητές έχουν «την πλήρη συνεργασία» της Τεχεράνης.

Η Τεχεράνη, η οποία διέκοψε τις σχέσεις της με τον Καναδά το 2012, ανακοίνωσε επίσης ότι αναμένει την άφιξη μιας καναδικής ομάδας αρμόδιας «να ασχοληθεί με τις υποθέσεις των Καναδών θυμάτων».

ویدئوی دوربین مدار بسته از سقوط #هواپیمای_اوکراینی که منجر به جان باختن ۱۷۶ مسافر و خدمه پرواز شد. pic.twitter.com/AEiM3ZrY3C — شبکه راوی (@raavionline) January 8, 2020

Εξάλλου ο Καναδός υπουργός Εξωτερικών Φρανσουά- Φιλίπ Σαμπάν δήλωσε ότι η χώρα του θα σχηματίσει μια ομάδα συντονισμού με την Ουκρανία, τη Σουηδία, το Αφγανιστάν και τη Βρετανία, η οποία θα μιλά «με μία φωνή» υπέρ «μιας πλήρους και διαφανούς» έρευνας για τα αίτια της συντριβής.

Το Ιράν έχει καλέσει και τη Boeing, την αμερικανική εταιρεία που κατασκεύασε το αεροσκάφος, να συμμετάσχει στην έρευνα, καθώς και Αμερικανούς, Καναδούς, Γάλλους και Σουηδούς για να παρακολουθήσουν τις μεθόδους εργασίας των Ιρανών.

Στο μεταξύ ο πρόεδρος της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του κοινοβουλίου της Ρωσίας Κονσταντίν Κοσάτσεφ εκτίμησε ότι το Ιράν «θα πρέπει να πάρει μαθήματα» από την τραγωδία αυτή.

«Αν η αποκωδικοποίηση των μαύρων κουτιών (του ουκρανικού αεροσκάφους) και η έρευνα δεν αποδείξουν ότι ο ιρανικός στρατός το έκανε σκοπίμως (…), το θέμα θα πρέπει να κλείσει. Με την ελπίδα να πάρουν μαθήματα και να ληφθούν μέτρα από όλες τις πλευρές», δήλωσε ο Κοσάτσεφ, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Interfax.