Καζάνι που βράζει η Μέση Ανατολή με τις εκρήξεις να μη σταματούν στη Βαγδάτη. Σήμερα, για δεύτερη συνεχόμενη μέρα πύραυλοι έπληξαν την Πράσινη Ζώνη, όπου στεγάζονται πολλές ξένες διπλωματικές αποστολές και κυβερνητικά κτίρια, λίγο μετά την απόφαση του ιρακικού κοινοβουλίου για την απόσυρση των αμερικανών δυνάμεων από το Ιράκ.

Ιρακινοί και Ιρανοί δεν έχουν στεγνώσει ακόμα τα δάκρυα τους, μετά την εκτέλεση του Κασέμ Σουλεϊμανί, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ρίχνει κι άλλο λάδι στη φωτιά εξαπολύοντας συνεχώς νέες απειλές.

Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν από το μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων απόψε στη Βαγδάτη, σύμφωνα με πηγές της ιρακινής αστυνομίας.

Ο στρατός ανακοίνωσε νωρίτερα ότι έξι πύραυλοι Κατιούσα έπεσαν στην πρωτεύουσα. Οι τρεις από αυτούς έπληξαν την Πράσινη Ζώνη, την περιοχή όπου στεγάζονται οι ξένες πρεσβείες και πολλά κυβερνητικά κτίρια.

Άλλοι τρεις πύραυλοι έπεσαν στη γειτονική συνοικία Τζαντρίγια.

Το Σάββατο έπληξαν ξανά την Πράσινη Ζώνη. Οι ιρακινές αρχές διαβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχουν νεκροί από αυτές τις επιθέσεις.

Να φύγουν οι αμερικανικές δυνάμεις από το Ιράκ, ζητά το κοινοβούλιο της χώρας. Κατά την έκτακτη συνεδρίασή του, ψήφισε απόφαση με την οποία ζητεί από την κυβέρνηση να ακυρώσει το αίτημα συνδρομής προς τον -υπό τις ΗΠΑ- συνασπισμό κατά του Ισλαμικού Κράτους.

Στο κείμενο της απόφασης αναφέρεται ότι η κυβέρνηση οφείλει να φροντίσει για τον τερματισμό της παρουσίας όλων των ξένων στρατιωτικών δυνάμεων στο Ιράκ και για την διασφάλιση του κρατικού μονοπωλίου επί των όπλων.

Ο πρωθυπουργός του Ιράκ Άντελ Άμπντουλ Μάχντι δήλωσε στον υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Ιβ Λε Ντριάν, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν απόψε, ότι η κυβέρνησή του εργάζεται αυτή τη στιγμή για να εφαρμόσει την απόφαση αυτή.

«Ο πρωθυπουργός είπε ότι οι αρμόδιοι Ιρακινοί αξιωματούχοι στα διάφορα κυβερνητικά τμήματα προετοιμάζουν ένα μνημόνιο που περιγράφει τα νομικά βήματα που απαιτούνται για την εφαρμογή της απόφασης του κοινοβουλίου για την αποχώρηση των ξένων στρατιωτών», ανέφερε το γραφείο του Μάχντι.

Ο Λε Ντριάν μετέφερε στον Ιρακινό πρωθυπουργό μήνυμα του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ζητούσε να δοθεί χρόνος για να συζητηθεί το μέλλον της παρουσίας των ξένων στρατευμάτων στη χώρα, κατά τρόπο που να σέβεται την εθνική κυριαρχία του Ιράκ, προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση.

Ο υποστηριζόμενος από το Ιράν διοικητής μιας ιρακινής πολιτοφυλακής Καΐς αλ Χαζάλι, δήλωσε σήμερα ότι αν οι Αμερικανοί στρατιώτες δεν φύγουν από το Ιράκ θα θεωρηθούν δύναμη κατοχής.

Ο Χαζάλι έκανε αυτή τη δήλωση μετά την απόφαση του ιρακινούη κοινοβουλίου να τερματιστεί η παρουσία των ξένων στρατευμάτων στη χώρα, σε απάντηση για τον θάνατο του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί σε αεροπορική αμερικανική επιδρομή στη Βαγδάτη.

Την Παρασκευή οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στην οργάνωση Ασάιμπ Αχλ αλ Χακ του Χαζάλι, θεωρώντας την «πληρεξούσιο» του Ιράν στο Ιράκ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ανταποδώσουν γρήγορα και «ίσως κατά δυσανάλογο τρόπο» αν το Ιράν πλήξει οποιονδήποτε Αμερικανό ή αμερικανικό στόχο, προειδοποίησε απόψε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Αυτές οι αναρτήσεις στα μέσα θα χρησιμεύσουν ως γνωστοποίηση στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών ότι στην περίπτωση που το Ιράν πλήξει οποιονδήποτε Αμερικανό ή στόχο, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ανταποδώσουν γρήγορα και πλήρως και ίσως κατά δυσανάλογο τρόπο. Αυτή η γνωστοποίηση δεν απαιτείται, αλλά μολαταύτα δίνεται», έγραψε ο Τραμπ στο Twitter, σε μια ανάρτηση που φαίνεται να απευθύνεται στο Κογκρέσο των ΗΠΑ.

These Media Posts will serve as notification to the United States Congress that should Iran strike any U.S. person or target, the United States will quickly & fully strike back, & perhaps in a disproportionate manner. Such legal notice is not required, but is given nevertheless!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2020