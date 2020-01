Σαφή προειδοποίηση κατά των παρεμβάσεων τρίτων χωρών στη Λιβύη έστειλε στον Ταγίπ Ερντογάν ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες μετά το «πράσινο» φως του τουρκικού κοινοβουλίου για αποστολή στρατευμάτων υποστηρικτικών στην κυβέρνηση της Τρίπολης.

Παρά το γεγονός πως η τουρκική προεδρία ανέφερε μόνο ότι οι δύο πρόεδροι συζήτησαν την κατάσταση στη Λιβύη και «υπογράμμισαν τη σημασία της διπλωματίας στην επίλυση περιφερειακών ζητημάτων», ακολούθησε η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με την οποία το μήνυμα στον τούρκο πρόεδρο είναι ηχηρό.

Ο πρόεδρος Τραμπ, όπως αναφέρεται σε αυτή, τάχθηκε κατά των παρεμβάσεων στη Λιβύη μιλώντας στον τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Σήμερα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν της Τουρκίας. Οι ηγέτες συζήτησαν διμερή και περιφερειακά θέματα. Ο πρόεδρος Τραμπ επεσήμανε ότι οι ξένες παρεμβάσεις περιπλέκουν την κατάσταση στη Λιβύη. Οι ηγέτες συμφώνησαν σχετικά με την ανάγκη αποσυμπίεσης της κατάστασης στο Ιντλίμπ της Συρίας, προκειμένου να προστατεύσουν τους πολίτες» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Trump warns Turkey's Erdogan against "foreign interference" in Libya, White House says

— AFP news agency (@AFP) January 2, 2020