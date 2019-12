Ο Προμηθέας μετά την απόκτηση του Λουκά Μαυροκεφαλίδη είναι έτοιμος να προχωρήσει σε ακόμα μια μεγάλη μεταγραφή, αφού έχει συμφωνήσει σε όλα με τον Βαγγέλη Μάντζαρη.

Το μόνο που απομένει για να επισημοποιηθεί η μεταγραφή είναι η ανακοίνωση, αφού ο Έλληνας γκαρντ έμεινε και επίσημα ελεύθερος από την Ούνιξ Καζάν κι επιστρέφει στην Ελλάδα, αυτή τη φορά για λογαριασμό των Πατρινών.

Ο Μάντζαρης μπορεί να πήγε στην ομάδα το Δημήτρη Πρίφτη το περασμένο καλοκαίρι και μάλιστα με πολύ καλό συμβόλαιο, όμως λίγους μήνες αργότερα επιστρέφει στην Ελλάδα για να διεκδικήσει το Κύπελλο και το Eurocup με τον Προμηθέα, αφού αναμένεται εντός της ημέρας να ανακοινωθεί από την ομάδα του Μάκη Γιατρά.

Δείτε την ανακοίνωση:

Thank you Vangelis!

Guard Vangelis Mantzaris and BC UNICS terminated the contract by mutual desire. The basketball player will continue his playing career in Greek Promiteas. pic.twitter.com/ehSiFDH2Ej

— BC UNICS Kazan (@unicsbasket) December 30, 2019