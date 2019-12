Η «μητέρα» των μαχών για τον έλεγχο της πρωτεύουσας της Λιβύης, την Τρίπολη, βρίσκεται στην τελική ευθεία. Ο πρωθυπουργός Αλ Σαράτζ που υποστηρίζεται από την Τουρκία διατηρεί την πρωτεύουσα, αλλά σχεδόν όλο το υπόλοιπο της χώρας ελέγχεται από τον στρατηγό Χαλιφά Χαφτάρ, ο οποίος προελαύνει από τα ανατολικά με ισχυρές δυνάμεις.

Οι όποιες φωνές μετριοπάθειας ακούγονταν το προηγούμενο διάστημα προκειμένου να αποφευχθεί μια γενική σύρραξη έχουν πλέον «σιγήσει», ειδικά με την ανοιχτή εμπλοκή της Τουρκίας και τη στρατιωτική υποστήριξη του Ερντογάν. Ο τούρκος πρόεδρος απορρίπτει τις όποιες προειδοποιήσεις της διεθνούς κοινότητας, ενώ φαίνεται πως κάνει πράξη την επίσπευση στρατιωτικής βοήθειας προς το καθεστώς Σαράτζ.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στη Λιβύη βρίσκονται ήδη οι 300 πρώτοι πιστοί στον Ερντογάν σύροι μαχητές/μισθοφόροι για να αγωνιστούν στο πλευρό της κυβέρνησης της Τρίπολης, είδηση πάντως την οποία διαψεύδει ο Σαράτζ.

Σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση του Παρατηρητηρίου, ακόμη 1.000 σύριοι μαχητές βρίσκονται σήμερα σε τουρκικά στρατόπεδα, εκπαιδεύονται, και αναμένουν μεταφορά στη Λιβύη.

Σε κάθε μαχητή η Άγκυρα θα καταβάλει 2.000 με 2.500 δολάρια βάσει τρίμηνων και εξάμηνων συμβολαίων. Όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια του συμβολαίου, τόσο υψηλότερος θα είναι και ο μισθός.

Ένας αριθμός των μαχητών που στάλθηκαν στη Λιβύη είναι πρώην μέλη του Κινήματος Χαζμ, πριν αυτό διαλυθεί πριν μερικά χρόνια και αυτοί ενταχθούν σε άλλες ομάδες που εδρεύουν στις τουρκοκρατούμενες περιοχές της Συρίας, σημειώνουν πηγές του Παρατηρητηρίου.

Το SOHR έχει στην κατοχή του ηχογραφημένες συνομιλίες αυτών των ανδρών, που συζητούσαν για την αναχώρηση τους από το Αφρίν της Συρίας με προορισμό την Τρίπολη της Λιβύης.

Επίσης, το Παρατηρητήριο αναφέρει ότι σε διάφορα σημεία όπου δρούσαν οι υποστηριζόμενοι από την Άγκυρα αντικαθεστωτικοί μαχητές πλέον αποχώρησαν και αντικαταστάθηκαν από τουρκικά στρατεύματα.

Πληροφορίες που έχει στην κατοχή το SOHR θέλουν τις υποστηριζόμενες από την Τουρκία παραστρατιωτικές ομάδες να έχουν ανοίξει κέντρα στρατολόγησης στο Αφρίν, για να συγκεντρώσουν μαχητές για τη Λιβύη.

Τέλος, το Παρατηρητήριο αναφέρει ότι ήδη οι μισθοφόροι της Άγκυρας μετράνε απώλειες στη Λιβύη, σημειώνοντας ότι δύο από αυτούς έχασαν τη ζωή τους.

Στο μεταξύ, η αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ κυβέρνηση της Λιβύης έδωσε τη δική της απάντηση στα δημοσιεύματα για παρουσία ανταρτών από τη Συρία που μάχονται στο πλευρό της με την υποστήριξη της Τουρκίας.

Σύμφωνα με τη δήλωση του πρωθυπουργού, Φαγιέζ αλ Σαράτζ, διαψεύδεται η παρουσία του στη πρωτεύουσα, την Τρίπολη.

Η διάψευση αφορά την δημοσιοποίηση ενός βίντεο που δείχνει ομάδα μαχητών να μιλάει σε διάλεκτο της Συρίας και τους αντάρτες να ισχυρίζονται ότι βρίσκονται σε στρατιωτικό καταυλισμό από πιστούς μαχητές στον Χαλίφα Χαφτάρ.

Η δήλωση κάνει λόγο για δημοσιεύματα χωρίς βάση που δεν το μόνο που έχουν στόχο είναι η στοχοποίηση της αναγνωρισμένης από τον ΟΗΕ κυβέρνησης της Λιβύης.

«Η προώθηση τέτοιων βίντεο είναι μία απεγνωσμένη προσπάθεια αποπροσανατολισμού από τις νίκες των δυνάμεών μας» σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου της κυβέρνησης Σαράτζ.

#EXCLUSIVE

Video shows Syrian rebel fighters in Libyan capital Tripoli neighbourhood.

One fighter can be heard saying “Allah Akbar .. the Free Syrian Army is in Libya to defend Islam”#Libya #Turkey pic.twitter.com/gsNYxgqi1Y

— LibyaReview (@LibyaReview) December 28, 2019