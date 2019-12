Τα memes και τα κλιπάκια που διχάζουν τους χρήστες του Διαδικτύου ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά της δεκαετίας του 2010 που κοντεύει πλέον να εκπνεύσει.

Η μόδα με τις οπτικές «απάτες» ξεκίνησε με το φόρεμα που κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει τι χρώμα είναι.

Στο μενού έχουμε και μία ηχητική διχογνωμία: το Yanny και Laurel.

What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I

Λίγο πριν το τέλος του χρόνου, ένα βίντεο με έναν άνθρωπο που κάνει κούνια έχει προκαλέσει φρενίτιδα στο Διαδίκτυο.

Δείτε το βιντεάκι από TikTok που ανέβηκε στο Twitter:

Re-post cause it blew up on tiktok, which way is he facing? pic.twitter.com/hG4DY9rg0v

— T U P P E R (@ectupper) December 22, 2019