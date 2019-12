Μπορεί σήμερα στα περισσότερα μέρη του πλανήτη οι άνθρωποι να… αναρρώνουν από το φαγοπότι των Χριστουγέννων, όμως στη Βρετανία ειδικά όλοι ετοιμάζονται για την Boxing Day.

Boxing Day είναι η ονομασία που δίνεται στην 26η Δεκεμβρίου κάθε έτους, η οποία είναι επίσημη αργία στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία.

Γιορτάζεται και σε άλλες χώρες, όπου είχε παλιότερα επιρροή η Βρετανία, όπως η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, η Νότια Αφρική, ο Καναδάς κτλ.

Η ημέρα αυτή δεν έχει καμία σχέση με το δημοφιλές σπορ του μποξ, αλλά με τα κουτιά (box σημαίνει κουτί στα αγγλικά) των δώρων.

Σύμφωνα με το έθιμο που ξεκίνησε από τον 19ο αιώνα, οι έχοντες συνήθιζαν να κάνουν δώρα προς τους μη έχοντες την επόμενη των Χριστουγέννων.

Tα δώρα στους φτωχούς γίνονταν στο όνομα του αγίου Στεφάνου, ο οποίος γιορτάζει στις 26 Δεκεμβρίου.

Μία άλλη εκδοχή θέλει τους αριστοκράτες της Βικτωριανής εποχής να δίνουν δώρα στο υπηρετικό προσωπικό τους κατά την Boxing Day, ως επιβράβευση για τη σκληρή δουλειά τους την ημέρα των Χριστουγέννων.

Και μπορεί η ημέρα να είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα αρχικά, αλλά πλέον έχει μετατραπεί σε όργιο καταναλωτισμού.

Βλέπετε στις 26 Δεκεμβρίου αρχίζουν οι χειμερινές εκπτώσεις στη Bρετανία.

Hungover? Still full from yesterday? That didn't stop any of this lot. This is the scene outside Birmingham's Next as Boxing Day sales hit the Bullring https://t.co/PcyT5CJlW6 pic.twitter.com/mjbgrslAeE

— James Rodger (@jamesdrodger) December 26, 2019