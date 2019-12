ΗΠΑ

Σάλο έχει προκαλέσει στο Χιούστον του Τέξας η απόπειρα δολοφονίας ενός κουρέα από τον πατέρα ανηλίκου, ο οποίος εξοργίστηκε επειδή δεν του άρεσε το κούρεμα.

Ο κουρέας πυροβολήθηκε τρεις φορές από τον πατέρα ενός 13χρονου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, υπήρξε φιλονικία μεταξύ των δύο ανδρών. Το θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση ενώ ο δράστης καταζητείται.

«Ο καυγάς έγινε επειδή το κούρεμα δεν ήταν σωστό. Ο δράστης πήγε σπίτι του και ξανάρθε. Βελτίωσε το κούρεμα δωρεάν. Και τότε ξεκίνησε ο καυγάς. Από τα χειρότερα περιστατικά που έχω δει. Το να είναι παρών ο γιος σου και να γίνεται αυτόπτης μάρτυρας των όσων κάνεις είναι τρομερό»» δήλωσε ο τοπικός σερίφης.

Το γραφείο του σερίφη ανέφερε στο Τwitter ότι ο άνδρας είναι πιθανότατα ένας έγχρωμος άνδρας που οδηγούσε ένα γκρι σεντάν με τέσσερις πόρτες.

Deputies are at a barber shop in the 23900 block of Franz Rd, where a male employee appears to have been shot by a customer, who then fled. The victim has been taken to the hospital. Condition unknown at this time. #hounews pic.twitter.com/ukI2cmEAzO

— HCSOTexas (@HCSOTexas) December 22, 2019