Miss Earth

Σχεδόν σε όλους τους διαγωνισμούς ομορφιάς, οι διαγωνιζόμενες, απαντώντας στις ερωτήσεις που θα τους χαρίσουν τον πολυπόθητο τίτλο, εύχονται παγκόσμια ειρήνη, εξάλειψη της βίας σε όλο τον κόσμο, αγάπη και φυσικά, την προστασία του περιβάλλοντος.

Στα καλλιστεία «Miss Earth», που καταλαμβάνουν την τρίτη μάλιστα θέση στην παγκόσμια κατάταξη των πιο δημοφιλών καλλιστείων, οι διαγωνιζόμενες θα πρέπει πράγματι να προστατεύσουν το περιβάλλον.

#MissEarth2019 Grand Coronation

LIVE from Cove Manila in Okada Manila

October 26, 4:00 PM (GMT+8)

LIVE telecast on FOX Life

LIVE stream on https://t.co/NHBm4UurIH

Music: Bloom by Troye Sivan pic.twitter.com/xZSnSzk6eB — Miss Earth (@MissEarth) October 24, 2019

Η καλλονή που κέρδισε το στέμμα της Miss Earth στις 26 Οκτωβρίου στην Μανίλα των Φιλιππίνων ήταν η Νέλις Πιμεντέλ ενώ η Εμάνι Ντέιβις από τις ΗΠΑ κέρδισε τον τίτλο Miss Air (Μις Αέρας).

Την τρίτη θέση, εκείνη της Miss Water (Μις Νερό) κέρδισε η Τσέχα, Κλάρα Βαβρουσκόβα ενώ Mis Fire (Μις Φωτιά) στέφθηκε η Αλίσα Μανενόκ που κατάγεται από τη Λευκορωσία και ζει στη Ρωσία.

Presenting the new queens of #MissEarth:

Miss Earth 2019 – Nellys Pimentel from Puerto Rico

Miss Air 2019 – Emanii Davis from the USA

Miss Water 2019 – Klara Vavruskova from Czech Republic

Miss Fire 2019 – Alisa Manenok from Belarus pic.twitter.com/xlxO8371w4 — Miss Earth (@MissEarth) October 26, 2019

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο «eco-friendly» διαγωνισμός ομορφιάς Miss Earth έχει την υποστήριξη του περιβαλλοντικού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών, αφού τάσσεται υπέρ της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και προστασίας.