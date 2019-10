Brexit

Εκατοντάδες χιλιάδες Βρετανοί συγκεντρώθηκαν σήμερα στο κεντρικό Λονδίνο ζητώντας να διεξαχθεί νέο δημοψήφισμα για το Brexit και πανηγύρισαν όταν έγινε γνωστό ότι η Βουλή των Κοινοτήτων ψήφισε υπέρ της αναβολής της αποχώρησης της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ορισμένοι από τους διαδηλωτές ταξίδεψαν στην πρωτεύουσα από άλλες περιοχές της Βρετανίας για να παραστούν σε αυτήν τη συγκέντρωση, κάτω από τον καταγάλανο ουρανό. Πολλοί κρατούσαν ευρωπαϊκές σημαίες και πλακάτ με ευφυολογήματα-συνθήματα.

Tens of thousands of people are marching through central London to call for a "final say" vote on Boris Johnson's new #Brexit deal#PeoplesVoteMarchhttps://t.co/IkNEbfXRG9 pic.twitter.com/SejUJOIqTI — BBC News (UK) (@BBCNews) October 19, 2019

Βρετανοί κατέκλυσαν την πρωτεύουσα

Το πλήθος κατέκλυσε μεγάλο μέρος της πρωτεύουσας. Χιλιάδες άνθρωποι περίμεναν υπομονετικά να ξεκινήσουν την πορεία από το Χάιντ Παρκ την ώρα που άλλοι είχαν ήδη φτάσει στο κοινοβούλιο, το οποίο συγκλήθηκε εκτάκτως σήμερα Σάββατο, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά από το 1982 και τον πόλεμο των Φόκλαντ.

«Είμαι θυμωμένος γιατί δεν εισακουόμαστε. Σχεδόν όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο λαός θέλει να παραμείνουμε στην ΕΕ. Αισθανόμαστε ότι δεν έχουμε φωνή», είπε η 56χρονη Χάνα Μπάρτον, παραγωγός μηλίτη από την κεντρική Αγγλία, που ήταν τυλιγμένη σε μια σημαία της ΕΕ. «Πρόκειται για μια εθνική καταστροφή εν αναμονή και θα καταστρέψει την οικονομία», πρόσθεσε.

"I've never seen so many White people in one place"…

🙄

'#PeoplesVoteMarch' pic.twitter.com/F1wG4xR1mT — Amandeep Singh Bhogal (@AmandeepBhogal) October 19, 2019

Ενώ το Brexit έχει διχάσει οικογένειες, κόμματα, το κοινοβούλιο και τη χώρα, και οι δύο πλευρές συμφωνούν ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι από τις πιο σημαντικές στην σύγχρονη βρετανική ιστορία: ένα σταυροδρόμι που θα μπορούσε να διαμορφώσει τις τύχες του Ηνωμένου Βασιλείου για πολλές γενιές.

Την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η διαδήλωση, οι βουλευτές ενέκριναν την τροπολογία του πρώην Συντηρητικού βουλευτή Όλιβερ Λέτουιν που προβλέπει ότι ακόμη και εάν το Κοινοβούλιο εγκρίνει τη νέα συμφωνία, ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον θα πρέπει να ζητήσει την αναβολή του Brexit μέχρι να ολοκληρωθεί η νομοθεσία για την αποχώρηση και από τα δύο σώματα της Βουλής.

Organisers said up to a million people attended the march Protesters travelled from across the UK to attend, which started on Park Lane ended in Parliament Square#PeoplesVoteMarch https://t.co/TQ7dquuAG6 pic.twitter.com/C9jCXiNlio — BBC News (UK) (@BBCNews) October 19, 2019

Το πλήθος παρακολουθούσε τις εξελίξεις μέσα από γιγαντοοθόνες και από τα κινητά τηλέφωνα. Πολλοί πανηγύρισαν καθώς θεωρούν το αποτέλεσμα αυτής της ψηφοφορίας ως άλλη μια ευκαιρία για να σταματήσουν το Brexit.

Κρατούσαν πλακάτ και φορούσαν παράξενες στολές

Σε κάποια από τα πλακάτ που κρατούσαν, συνέκριναν το Brexit με την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ. Ορισμένοι φορούσαν παράξενες στολές – ένας μάλιστα είχε ντυθεί μπανάνα και κρατούσε ένα πλακάτ με το σύνθημα «Είμαστε ώριμοι για αλλαγή».

Δεν έλειψαν και τα ομοιώματα που σάρκαζαν κάποιους πολιτικούς, όπως τον Τζόνσον και τον σύμβουλό του, τον Ντόμινικ Κάμινγκς.

This is your #PeoplesVoteMarch live thread. Send me your pics in a DM or tweet me and I'll add them to it #LetUsBeHeard pic.twitter.com/Q9hbK3JQt2 — SheRa Scary-Threepwood (@SheRa_Marley) October 19, 2019

Μια ομάδα διαδηλωτών έψαλλε τον ύμνο της ΕΕ, την «Ωδή στη Χαρά».

Ο Τζέιμς ΜακΓκρόρι, ο διευθυντής της εκστρατείας People’s Vote που οργάνωσε την πορεία, δήλωσε ότι η κυβέρνηση πρέπει να λάβει υπόψη της την οργή των φιλοευρωπαίων πολιτών και να οργανώσει ένα δεύτερο δημοψήφισμα για την παραμονή της χώρας στην ΕΕ. «Αυτή η νέα συμφωνία δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα οποία υποσχέθηκαν στον λαό και κατά συνέπεια ο κόσμος δικαιούται μια νέα ευκαιρία για να εκφραστεί», σημείωσε.

Οι οργανωτές αισιοδοξούν ότι η σημερινή διαδήλωση θα είναι παρόμοια σε μέγεθος με εκείνη του Μαρτίου, όταν, όπως λένε, 1 εκατομμύριο άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους. Μια τέτοια συγκέντρωση θα ήταν από τις μεγαλύτερες που έχουν γίνει ποτέ στη Βρετανία.

Λαοθάλασσα μπροστά από το κοινοβούλιο

Η αστυνομία του Λονδίνου αρνήθηκε να κάνει εκτιμήσεις για το μέγεθος της συγκέντρωσης, σημειώνοντας ότι είναι «ανακριβής επιστήμη». Ωστόσο στις φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο Twitter φαίνονται οι δρόμοι και η πλατεία μπροστά από το κοινοβούλιο να έχουν κατακλυστεί από κόσμο.

Το κλίμα στη διαδήλωση κυμαινόταν από θυμό μέχρι απογοήτευση. Κάποιοι νέοι, που δεν είχαν δικαίωμα ψήφου το 2016, όταν έγινε το δημοψήφισμα, είπαν ότι ο αγώνας που δίνουν για την προκήρυξη νέου δημοψηφίσματος είναι το καθοριστικό πολιτικό γεγονός της ζωής τους. «Αν φύγουμε από την ΕΕ δεν θα είναι το τέλος, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να επανενταχθούμε μέχρι να το πετύχουμε», είπε η 17χρονη Βικτόρια Πέιντερ.

Το 2016, το 52% των Βρετανών τάχθηκε υπέρ του Brexit και το 48% κατά. Μερικές δημοκοπήσεις δείχνουν ότι η τάση αυτή έχει ανατραπεί, όμως δεν είναι καθοριστική η αλλαγή και πολλοί ψηφοφόροι δηλώνουν ότι έχουν απηυδήσει με το Brexit.

Από τον Ιούλιο του 2017 έχουν γίνει 226 δημοσκοπήσεις στις οποίες οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να δηλώσουν αν στηρίζουν την Αποχώρηση ή την Παραμονή στην ΕΕ. Από αυτές, στις 204 ο κόσμος τασσόταν υπέρ της Παραμονής, στις 7 υπέρ της Αποχώρησης και στις υπόλοιπες το αποτέλεσμα ήταν ισόπαλο.

Άλλες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι ψηφοφόροι δεν έχουν αλλάξει άποψη: στη μεγαλύτερη που έχει γίνει από το 2016, από ο ινστιτούτο ComRes, οι μισοί (50%) θέλουν να γίνει σεβαστό το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος του 2016, το 42% θέλει να παραμείνει η χώρα στην ΕΕ και το 8% απάντησε ότι «δεν γνωρίζει’.

Οι υποστηρικτές του Brexit λένε ότι ένα δεύτερο δημοψήφισμα θα εμβαθύνει τον διχασμό και θα υπονομεύσει τη δημοκρατία.

Πηγή: AΠΕ-ΜΠΕ