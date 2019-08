Οι δέκα υποψήφιοι για το βραβείο Puskas αποκαλύφθηκαν!

Όλα τα γκολ που εξετάστηκαν μπήκαν από τις 16 Ιουλίου του 2018 μέχρι τις 19 Ιουλίου του 2019 και επιλέχθηκαν από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων της FIFA και ειδημόνων του ποδοσφαίρου.

Η δημόσια ψηφοφορία θα λήξει την 1η Σεπτεμβρίου 2019 τα μεσάνυχτα.

Τα πρώτα τρία γκολ από την ψηφοφορία για τη FIFA.com θα τεθούν στη συνέχεια σε ψηφοφορία μεταξύ των FIFA Legends, οι οποίοι θα αποφασίσουν τον νικητή του βραβείου Πούσκας για το 2019!

Μεταξύ των υποψήφιων γκολ είναι η λόμπα του Μέσι κόντρα στην Ρεάλ Μπέτις, το φοβερό τακουνάκι του Κουαλιαρέλα κόντρα στη Νάπολι και το… εναέριο γκολ του Ζλάταν στο MLS.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ:

1. Ματέους Κούνια (Λεβερκούζεν – Λειψία)

2. Χουάν Φερνάντο Κιντέρο (Ρίβερ Πλέιτ – Ρασίνγκ Κλουμπ)

3. Ζλάταν Ιμπραχίμοβιτς (Toronto FC – LA Galaxy)

4. Λιονέλ Μέσι (Μπέτις – Μπαρτσελόνα)

5. Ατζάρα Εντσούτ (Καμερούν – Νέα Ζηλανδία)

6. Φάμπιο Κουαλιαρέλα (Σαμπντόρια – Νάπολι)

7. Έιμι Ροντρίγκεζ (Utah Royals – Sky Blue FC)

8. Μπίλι Σίμπσον (Sion Swifts Ladies – Cliftonville Ladies)

9. Άντρος Τάουνσεντ (Μάντσεστερ Σίτι – Κρίσταλ Πάλας)

10. Ντάνιελ Ζόρι (Ντέμπρετσεν – Φερετσβάρος)

Εδώ το σχετικό tweet της FIFA:

