Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την αποστολή της για το αυριανό εκτός έδρας παιχνίδι με την Αθλέτικ Μπιλμπάο, για την πρεμιέρα του ισπανικού πρωταθλήματος.

Σε αυτή δε βρίσκεται ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να μπορέσει να δώσει το «παρών» στο παιχνίδι με τους Βάσκους, ωστόσο παραμένει ανέτοιμος.

Έτσι, οι «μπλαουγκράνα» θα κάνουν «ποδαρικό» δίχως τον ηγέτη τους στο ξεκίνημα της σεζόν 2019-2020 στη La Liga.

Δείτε την αποστολή της Μπαρτσελόνα:

📋 SQUAD

⚽ #AthleticBarça

🏟 San Mamés

This is the first list for our La Liga debut! 👇 pic.twitter.com/zH7r3jSF2n

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 15, 2019