Μέχρι τώρα το Netflix είχε να υπερηφανεύεται ότι διέθετε τις καλύτερες σειρές με υπερήρωες, χάρη στις υψηλές βαθμολογίες κριτικών και χρηστών του Internet Movie Database για τα «Daredevil» και «The Punisher». Όμως η ανατροπή ήρθε από την Amazon και από τη σειρά «The Boys».

Μία υπερηρωική (αντι-υπερηρωική είναι ο σωστότερος όρος) που βασίζεται στα κόμικς (2006-2012) των Γκαρθ Ένις και Ντάρικ Ρόμπερτσον και βάζει τον Καρλ Έρμπαν («Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών», «Dredd») να συγκεντρώνει μια ομάδα με αποστολή την εξολόθρευση διεφθαρμένων υπερηρώων. Στόχος τους είναι οι Επτά, η ισχυρότερη ομάδα υπερηρώων (σαν να λέμε Avengers). Από τα πρώτα πλάνα του τρέιλερ καταλαβαίνουμε ότι το σπλάτερ ξεπερνάει ακόμη και εκείνο του «Deadpool».

H Amazon ανακοίνωσε πρόσφατα ότι το «The Boys», που έκανε πρεμιέρα στις 26 Ιουλίου, είναι η πρώτη σε τηλεθέαση σειρά της. Αλλά και οι βαθμολογίες στο IMDb την αναδεικνύουν όχι μόνο ως την καλύτερη σειρά της εταιρείας, αλλά και ως την καλύτερη υπερηρωική μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα, το top-10 των σειρών της Amazon έχει ως εξής:

1. The Boys – 8.9

2. The Marvelous Mrs. Maisel – 8.7

3. The Grand Tour – 8.7

4. Fleabag – 8.6

5. Bosch – 8.4

6. The Expanse – 8.4

7. Patriot – 8.3

8. Good Omens – 8.3

9. Jack Ryan – 8.2

10. The Man in the High Castle – 8.1

Ενώ όσο αφορά τις σειρές με υπερήρωες, αυτές είναι οι 10 με την υψηλότερη βαθμολογία:

1. The Boys – 8.9

2. Daredevil – 8.6

3. The Punisher – 8.6

4. Legion – 8.3

5. Doom Patrol – 8.2

6. Titans – 8.0

7. Jessica Jones – 8.0

8. Umbrella Academy – 8.0

9. The Flash – 7.8

10. Agents of SHIELD – 7.5

Ο κατάλογος, πάντως, αναμένεται να αλλάξει μετά τον Οκτώβριο, όταν θα κάνει πρεμιέρα στο ΗΒΟ το πολυαναμενόμενο «Watchmen».