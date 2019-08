Τη συνεργασία του με τη Ρόμα ανανέωσε ο Νικολό Τζανιόλο!

Ο Ιταλός μέσος θα αγωνίζεται έως το 2024 στους «τζιαλορόσι», όπως ανακοίνωσε η ομάδα, με την ανανέωση του συμβολαίου να είναι για πέντε χρόνια.

Στις δηλώσεις του μετά τη συμφωνία ο Τζανιόλο έδειξε να είναι πολύ χαρούμενος και ότι το να παραμείνει στη Ρόμα ήταν ακριβώς αυτό που ήθελε.

«Έναν χρόνο νωρίτερα ήταν μία πολύ εύκολη απόφαση να επιλέξω τη Ρόμα και σήμερα είναι ακόμη πιο εύκολη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον σύλλογο που μου δίνει την ευκαιρία να συνδεθώ ακόμα περισσότερο με τα χρώματα αυτής της ομάδας. Ήταν αυτό ακριβώς που ήθελα».

"A year ago it was an easy decision to choose Roma, and today it is even easier. I would like to thank the club for giving me the opportunity to tie myself even closer to these colours – it is exactly what I wanted.”

– Nicolo Zaniolo pic.twitter.com/G8pvS07P8z

— AS Roma English (@ASRomaEN) August 14, 2019