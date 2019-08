Οι παίκτες του Ολυμπιακού προπονήθηκαν το απόγευμα στις εγκαταστάσεις του Ρέντη, ολοκληρώνοντας την προετοιμασία τους για την μεγάλη αυριανή αναμέτρηση κόντρα στην Μπασάκσεχιρ στο Καραϊσκάκη.

Ο Πέδρο Μαρτίνς έβγαλε την αποστολή της ομάδας του αμέσως μετά το τέλος της προπόνησης και σ’ αυτήν συμπεριέλαβε και τον Ντάνιελ Ποντένσε.

Ο 24χρονος εξτρέμ του Ολυμπιακού είναι στην διάθεση του προπονητή του και όπως όλα δείχνουν θα είναι και στο βασικό σχήμα των ερυθρόλευκων, στην ρεβάνς με τη Μπασάκ.

Οι ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν στο twitter την αποστολή για το παιχνίδι με την Μπασάκσεχιρ, η οποία είναι η εξής: Σα, Αλέν, Καραργύρης, Σεμέδο, Ελαμπντελαουί, Μεριά, Τσιμίκας, Κούτρης, Παπαδόπουλος, Τοροσίδης, Σισέ, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Γκιγιέρμε, Ποντένσε, Μπρούνο, Μασούρας Βαλμπουενά, Ανδρούτσος, Ραντζέλοβιτς, Γκερέρο, Ελ Αραμπί.

Δείτε το σχετικό tweet:

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Μπασακσεχίρ. / The squad players selected ahead of the match against @ibfk2014. 🔴⚪️⚽️ #Olympiacos #UCL #OLYIBFK #Squadlist @ChampionsLeague pic.twitter.com/WgvZJ1TO9B

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 12, 2019