Ο Ιλκάι Γκουντογκάν εδώ και μερικές μέρες είχε συμφωνήσει να υπογράψει νέο συμβόλαιο,

Το πρωί της Παρασκευής ολοκληρώθηκε και το τυπικό σκέλος της υπόθεσης, καθώς ο Γερμανός μέσος υπέγραψε το νέο τεραετές συμβόλαιό του με τους «πολίτες».

Ο 28χρονος μέσος είχε μεταγραφεί στην ομάδα του Μάντσεστερ από την Μπορούσια Ντόρτμουντ το καλοκαίρι του 2016 αντί 27 εκατομμυρίων ευρώ.

Την περσινή σεζόν είχε 50 συμμετοχές με τη φανέλα της Σίτι πετυχαίνοντας 6 γκολ και δίνοντας 8 ασίστ, ενώ στα 3 χρόνια που βρίσκεται στο Μάντσεστερ έχει 115 συμμετοχές με 17 γκολ και 17 ασίστ.

There's an important announcement to make ⚽🎱 #CmonCity #2023 @ManCity pic.twitter.com/ISKDJP3va9

— Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) August 9, 2019