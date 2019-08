Συναγερμός έχει σημάνει στις αμερικανικές αρχές, μετά από αναφορές για την ύπαρξη ένοπλου άνδρα στα κεντρικά γραφεία της εφημερίδας «USA Today», στη Βιρτζίνια.

​Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας.

​Η τοπική αστυνομία έχει επιβεβαιώσει το περιστατικό.

Στην περιοχή πετάει και ελικόπτερο της αστυνομίας, ενώ έχει βγει εντολή οι πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

Εκατοντάδες γραμματείς απομακρύνθηκαν με την βοήθεια των Αρχών. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα κεντρικά γραφεία της αμερικανικής εφημερίδας εργάζονται περισσότεροι από 3.000 άτομα.

We have evacuated the @USATODAY headquarters in McLean, Virginia, after reports of someone who may have had a weapon in the building. pic.twitter.com/EF8DJQCqsN

— Nathan Bomey (@NathanBomey) August 7, 2019