Μια εγγονή του Ρόμπερτ Φιτζέραλντ Κένεντι πέθανε χθες Πέμπτη, κατά τα φαινόμενα από υπερβολική δόση ναρκωτικών ουσιών, μέσα σε κτιριακό συγκρότημα το οποίο ανήκει στην οικογένεια στο Χαϊάνις Πορτ της Μασαχουσέτης, ανέφερε στην ηλεκτρονική της έκδοση η εφημερίδα The New York Times.

Κατά τους Τάιμς, το θύμα ονομαζόταν Σίρσε Κένεντι Χιλ και ήταν 22 ετών.

Επρόκειτο για μια από τις εγγονές του Ρόμπερτ και της Έθελ Κένεντι, της σημαντικότερης μορφής αυτής της μητριαρχικής οικογένειας, 91 ετών σήμερα.

«Οι καρδιές μας έσπασαν εξαιτίας της απώλειας της αγαπημένης μας Σίρσε», ανέφερε η οικογένεια Κένεντι σε ανακοίνωσή της που δημοσίευσαν οι Τάιμς και άλλα αμερικανικά ΜΜΕ. «Η ζωή της ήταν γεμάτη ελπίδα, υποσχέσεις και αγάπη».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η γιαγιά της σχολίασε πως «ο κόσμος είναι λιγότερο όμορφος σήμερα».

Κατά το ρεπορτάζ των NYT, ασθενοφόρο κλήθηκε στο κτιριακό συγκρότημα στο Χαϊάνις Πορτ χθες Πέμπτη το απόγευμα και η Χιλ Κένεντι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Κέιπ Κοντ του Χαϊάνις, όπου όμως οι γιατροί απλά διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Μια εκπρόσωπος του νοσοκομείου δεν ήταν διαθέσιμη για σχόλια.

This is Saoirse Kennedy-Hill. The young Kennedy who died today at the Kennedy compound in Hyannisport. When she attended Deerfield Academy she wrote in the school paper about her depression. We DON'T know the cause of her death. She was only 22. Too young. pic.twitter.com/wyi80aweHv

— David Wade (@davidwade) August 2, 2019