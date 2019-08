Σε μια μεγάλη μεταγραφή φαίνεται πως βρίσκεται κοντά η Χίμκι, καθώς σύμφωνα με τον έγκυρο Λιθουανό δημοσιογράφο, Ντονάτας Ουρμπόνας, οι Ρώσοι είναι είναι μια «ανάσα» από την απόκτηση του Γιόνας Γέρεμπκο.

Ο Σουηδός φόργουορντ βρίσκεται στο ΝΒΑ από το 2010 όντας ένας αξιόπιστος ρολίστας που βοηθά κυρίως με το μακρινό του σουτ. Την προηγούμενη σεζόν αγωνίστηκε στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς σε 73 αγώνες, έχοντας κατά μέσο όρο 6,3 πόντους, 3,9 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ σε περίπου 16,7 λεπτά συμμετοχής.

Συνολικά στην καριέρα του ο Γέρεμπκο έχει παίξει ακόμη σε Ντιτρόιτ Πίστονς, Μπόστον Σέλτικς και Γιούτα Τζαζ έχοντας μέσους όρους καριέρας 6,2 πόντους και 4 ριμπάουντ με 36.3% στα τρίποντα στα 17,8 λεπτά που έμενε στο παρκέ.

Αν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε η ομάδα του Ρίμας Κουρτινάιτις θα έχει ενισχύσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό το ρόστερ της και ειδικά σε συνδυασμό με την απόκτηση του άλλου πρώην ΝΒΑερ, Τιμοφέι Μοζγκοφ, αλλά και του Νταϊρίς Μπερτάνς, δείχνοντας έτσι πόσο καλή ομάδα έχει φτιάξει ο Λιθουανός κόουτς.

Jonas Jerebko is heading to Europe after 9 NBA seasons. Jerebko is close to sign with Khimki Moscow Region, I was told.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) August 1, 2019