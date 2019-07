Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League χάρη στο 4-0 κόντρα στην Πλζεν αποδίδοντας και καλό ποδόσφαιρο.

Για να έρθει αυτή η πρόκριση και με τον εντυπωσιακό τελικά τρόπο με τον οποίο ήρθε, καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η παρουσία των οπαδών της ομάδας στο «Γ. Καραϊσκάκης» που ήταν ο δωδέκατος παίκτης.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός με ανάρτησή της ευχαρίστησε τους οπαδούς του Ολυμπιακού με το εξής μήνυμα: «Μαζί μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα! Ευχαριστούμε!»

Η ανάρτηση του Ολυμπιακού:

Μαζί μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα! Ευχαριστούμε! / Together we can achieve anything! Thank you!#olympiacos #OLYVIK #UCL #fans #ThankYou pic.twitter.com/2rwO0yi97X

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) July 31, 2019