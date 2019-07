Το ντεμπούτο του Βινσέντ Κομπανί ως παίκτης – προπονητής στην Άντερλεχτ, δεν πήγε όπως θα περίμενε ο ίδιος και οι οπαδοί της ομάδας που τον υποδέχτηκαν με ένα τεράστιο κορεό πριν το ματς με την Οστάνδη.

Ο πρώην άσος της Μάντσεστερ Σίτι που ξεκίνησε αγωνιζόμενος ως αριστερό μπακ, είδε τους φιλοξενούμενους να φεύγουν νικητές στην πρεμιέρα του βελγικού πρωταθλήματος με μεγάλο πρωταγωνιστή τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ, Ρόναλντ Βάργκας.

Η Άντερλεχτ προηγήθηκε νωρίς με το Φλαπ να κάνει το 1-0 μόλις στο 13′ αλλά 6 λεπτά μετά ο Βάργκας με πλασέ στην κίνηση έφερε το ματς στα ίσια, γκολ που δεν πανηγύρισε μιας και έχει αγωνιστεί στην Άντερλεχτ για μια τριετία (2011-14). Σαν να μην έφτανε αυτό, η Οστάνδη έκανε και την πλήρη ανατροπή στο 75′ με τον Σακάλα και πήρε μια πολύ σπουδαία νίκη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο 60′ πέρασε ως αλλαγή στο ματς ο Σαμίρ Νασρί για τους γηπεδούχους αλλά δεν μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα του.

In Vince we trust! Sporting loves you more than you will know ! #RSCA #mancity #purpleheart #andkvo pic.twitter.com/pBrJc4uhmk

— Benjamin Cadranel (@BCadranel) July 28, 2019