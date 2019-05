Συγκλονιστικά πλάνα

Τουλάχιστον 18 μαθητές σκοτώθηκαν και περίπου 20 τραυματίστηκαν, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε ένα τετραώροφο εμπορικό κέντρο στην πόλη Σουράτ, στο κρατίδιο Γκουτζαράτ της δυτικής Ινδίας, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Στα συγκλονιστικά πλάνα που προβλήθηκαν από το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο NDTV και στα βίντεο της τραγωδίας που κάνουν το γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται άνθρωποι να πηδούν από τον τελευταίο όροφο του κτιρίου Takshashila για να γλυτώσουν από τις φλόγες ή να επιχειρούν να διαφύγουν καταρριχώμενοι, ενώ πυκνός καπνός έχει καλύψει τα πάντα.

Την ίδια ώρα, ακούγονται οι κραυγές τρόμου των περαστικών.

14 Died R.I.P lets pray others are safe #fire Takshashila Complex coaching Institute People falling from 2nd floor mostly Girls#India #suratfire pic.twitter.com/kzrS0IYxO5 — vikram Jain (@vikramvalentine) May 24, 2019

Όπως μεταδίδουν ινδικά ΜΜΕ, τα θύματα ήταν στην πλειονότητά τους έφηβοι ηλικίας 14-17 ετών.

Πενήντα έως εξήντα μαθητές βρίσκονταν στο εσωτερικό ενός φροντιστηρίου, που στεγάζεται στο κτίριο, και τα μαθήματα ήταν σε εξέλιξη, όταν ξεκίνησε η φωτιά.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι υπέκυψαν στα τραύματα που υπέστησαν από την πτώση τους από το κτίριο, εξήγησε ο αστυνομικός Μ. Μ. Πουβάρ σε τηλεφωνική επικοινωνία με το dpa.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο έπειτα από 5 ώρες σε μια επιχείρηση με τη συνδρομή 24 πυροσβεστικών οχημάτων.

Fire at SURAT

Smart Design Studio

Third Floor, Takshashila Arcade beside zoo, Sarthana Jakat Naka, Surat, Gujarat 395006

Mob no.08156092241 pic.twitter.com/6laN3VH2e0 — Mahesh Goyal (@MaheshGoyal1973) May 24, 2019

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, ο οποίος κατάγεται από το κρατίδιο, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του δίνοντας οδηγίες στις τοπικές αρχές να προσφέρουν κάθε βοήθεια στους πληγέντες.

«Μεγάλη οδύνη για την τραγωδία με την πυρκαγιά στο Σουράτ. Οι σκέψεις μου είναι με τις οικογένειες που πενθούν. Εύχομαι τη σύντομη ανάρρωση των τραυματιών» έγραψε στο Twitter.

#Gujarat | This is heart breaking! Seventeen children (between 14-17yrs) killed in a massive fire that broke out at Takshashila commercial complex in #Surat#SuratFireTragedy #SuratFire pic.twitter.com/ChVZKxXec8 — Khabar Bar (@Khabar_Bar) May 24, 2019

«Η φωτιά ξεκίνησε κοντά στο κλιμακοστάσιο, επομένως δεν μπορούσαν να κατέβουν από τις σκάλες» είπε ο αρχηγός της αστυνομίας Χαρικρίσνα Πατέλ, επιβεβαιώνοντας ότι όλοι οι νεκροί ήταν κάτω των 20 ετών.

Η φωτιά πιθανόν εκδηλώθηκε έπειτα από βραχυκύκλωμα, στις 3.45-4.00 μ.μ και εξαπλώθηκε ραγδαία.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής Σ.Ρ. Πατίλ άφησε να εννοηθεί ότι υπήρχαν σοβαρές παραβιάσεις στο σύστημα ασφαλείας στο κτίριο.

At least 15 students confirmed dead in tuition class fire in #Surat Students seen jumping off Takshashila Complex as fire & smoke engulfs illegal construction on roof of building. CM @vijayrupanibjp announces Rs4 L compensation for each family of deceased. @ahmedabadmirror pic.twitter.com/toUgt7FfzT — Jignesh Vora (@JigneshMIRROR) May 24, 2019

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- dpa-Reuters-AFP