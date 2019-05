View this post on Instagram

​. CS Staff: @marcoglorious . . . The late great icon Aretha Franklin has been posthumously awarded the Pulitzer Prize Special Citation honor. She's the first woman to earn a special citation honor since 1930. #ArethaFranklin 🙌🏾 . . LIKE & TAG YOUR FRIENDS ✊🏾. . TURN OUR POST NOTIFICATIONS ON 💪🏾 . . . . . . . #blackqueen #blackgirlsrock #blacklivesmatter #photography #love #model #blackisbeautiful #blackexcellence #melaninonfleek #naturalhair #style #beauty #blackmen #blacklove #melanin #melaninpoppin #black #makeup #blackgirlmagic #blackwoman #blackwomen #beautiful #fashion #blackpower #art #africa #blackpride #blackgirls #arithafranklin