Ένας άγνωστος πέταξε ένα μιλκσέικ στον Νάιτζελ Φάρατζ, πρόεδρο του Κόμματος Brexit, την ώρα που έκανε βόλτα στο κέντρο του Νιούκαστλ του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι άνδρες της ασφάλειας του Φάρατζ τον απομάκρυναν αμέσως από το σημείο, με τον ίδιο να εμφανίζεται αρκετά εκνευρισμένος.

Chaotic scenes in Newcastle city centre as Nigel Farage hit by a milkshake. He’s been whisked away by his security. This is the aftermath. pic.twitter.com/qxz8yay492

— Sean Seddon (@seddonnews) May 20, 2019