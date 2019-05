Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, έπειτα από τη συντριβή ενός μικρού αεροπλάνου κοντά στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας του Ντουμπάι πρόκειται για τρεις Βρετανούς πολίτες και έναν Νότιο Αφρικανό, όπως μεταδίδει και το BBC.

Λόγω της συντριβής υπήρξαν καθυστερήσεις στις πτήσεις του αεροδρομίου, ένα από τα πιο πολυάσχολα μαλιστα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Όλες οι εργασίες στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι λειτουργούν ομαλά μετά από μια μικρή καθυστέρηση και την εκτροπή ορισμένων πτήσεων ως προληπτικό μέτρο για την εξασφάλιση της ασφάλειας μετά από ένα μικρό συμβάν που αφορά ένα μικρό αεροπλάνο» , ανακοίνωσε το γραφείο τύπου του αεροδρομίου.

Dubai Airports can confirm that operations at @DXB were suspended from 19:36 to 20:22 UAE local time due to an incident involving a small non-commercial aircraft in the vicinity of the airport.

— Dubai Airports (@DubaiAirports) May 16, 2019