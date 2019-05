Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε! Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με μια μαγική εμφάνιση διέλυσε τον Πάμπλο Κουέβας στον τελικό του 250αρι τουρνουά που διεξήχθη στο Εστορίλ της Πορτογαλίας με 6-3, 7-6 και κατέκτησε δια περιπάτου τον 3ο ATP τίτλο στην καριέρα του.

Ο 20χρονος τενίστας έκανε σμπαράλια τον αντίπαλό του και χωρίς να αντιμετωπίσει κανένα απολύτως πρόβλημα έφτασε με άνεση στην κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου. Μια σπουδαία εμφάνιση αντάξια της μεγάλης κλάσης του «Τσιτσιφάστ», ο οποίος ολοκλήρωσε με ιδανικό τρόπο την εξαιρετική εβδομάδα που πραγματοποίησε στην Πορτογαλία.

Μάλιστα, θα μπορούσε να είχε επικρατήσει ακόμα πιο εύκολα, όταν βρέθηκε μπροστά στο δεύτερο σετ με 4-2. Σε εκείνο το σημείο χαλάρωσε, ο Κουέβας το εκμεταλλεύτηκε, έκανε το μπρέικ και επέστρεψε στη διεκδίκηση του σετ, οδηγώντας το στη ρώσικη ρουλέτα. Εκει ο Στέφανος κυριάρχησε απόλυτα, προηγήθηκε με 6-1 και τελικά το κατέκτησε με 7-4.

Αυτός είναι ο τρίτος ATP τίτλος για τον Ελληνα τενίστα, ο οποίος πέρσι πήρε το τουρνουά στην Στοκχόλμη και φέτος το αντίστοιχο που πραγματοποιήθηκε στη Μασσαλία. Πλέον, έβαλε στη συλλογή του και το τρόπαιο του Εστορίλ, το οποίο θα του αποφέρει 250 πόντους στην παγκόσμια κατάταξη, αλλά και 90.390 ευρώ στον τραπεζικό του λογαριασμό.

CHAMPION! 🏆

Top seed and World No. 10 🇬🇷 @StefTsitsipas defeats Pablo Cuevas 6-3, 7-6(4) to win the Millennium @EstorilOpen singles title for the first time in his career! #EstorilOpen | @ATP_Tour pic.twitter.com/5WtlaKhiOa

