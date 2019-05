Στα τέλη Μαρτίου η σταρ του Χόλιγουντ και ακτιβίστρια Πάμελα Άντερσον βρέθηκε στις Βρυξέλλες, όπου και έδωσε το «παρών» στην πανευρωπαϊκή καμπάνια της Ευρωπαϊκής Άνοιξης του Γιάνη Βαρουφάκη για τις ευρωεκλογές.

Μιλώντας στο One Channel, ο πρώην υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι «η Πάμελα Άντερσον ήρθα σε επαφή με εμάς έχοντας ακούσει την καμπάνια μας για την Πράσινη Νέα Συμφωνία για την Ευρώπη. Ενδιαφέρθηκε να δει τι κάνουμε και την προσκάλεσα να έρθει σε μια από τις εκδηλώσεις μας στις Βρυξέλλες».

Υπενθυμίζει ότι η πρωταγωνίστρια του Baywatch είχε κλέψει την την παράσταση με την παρουσία της ενώ είχε φωτογραφηθεί μαζί με τον Γιάνη Βαρουφάκη.

